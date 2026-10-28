Прокуратурата предаде на съд двама мъже за разпространение на фентанил в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу двама мъже за извършени престъпления, свързани с разпространение и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – фентанил и метамфетамин.

Според обвинението в периода от 09.07.2025 г. до 01.06.2026 г. единият обвиняем извършил пет деяния, представляващи продължавано престъпление, при които без надлежно разрешително разпространявал и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества на публични места в гр. София.

В хода на разследването е установено, че обвиняемият разпространявал фентанил на различни лица, както и че държал с цел разпространение значителен брой отделно обособени количества наркотични вещества. Сред тях са 39 отделни обекта, съдържащи метамфетамин, и 63 обекта, съдържащи фентанил.

На 01.06.2026 г., около 21:00 часа, в гр. София другият обвиняем държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, разпределени в 11 отделни обекта – 2 с метамфетамин и 9 с фентанил.

Обвиняемите са с мерки за неотклонение „задържане под стража".

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.