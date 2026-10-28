Криминален психолог за делото „Евгения": Освобождаването на бащата е крайно несправедливо

Д-р Велина Владимирова: Съдът не търси истината, а гледа доказателствата. Процесуалните грешки отварят бездна между обществото и съдебните решения

Оправдаването на Пламен Владимиров по делото за убийството на снаха му Евгения и присъдата от 20 години затвор за съпруга ѝ Орлин предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи. На първа инстанция и двамата бяха осъдени на доживотен затвор, но окончателното решение на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила наказанието на Орлин и оправдателната присъда на баща му.

„За обикновения човек тази присъда е крайно несправедлива. Особено освобождаването на Пламен Владимиров от каквато и да е отговорност", заяви в предаването „Тази сутрин" по bTV криминалният психолог д-р Велина Владимирова, работила по случая още от началото на разследването.

Тя се е срещала с двамата мъже, след като Евгения е била обявена за изчезнала. В деня, когато е открит куфарът с тялото ѝ, двамата признали подробности за случилото се.

Според психолога още в началото на разследването имало данни за продължително следене и контрол над младата жена. След като прочела мотивите на върховните съдии, Владимирова обърнала внимание на процесуалните нарушения, заради които част от доказателствата не са били приети.

„Процесуалните грешки често водят до присъди, които отварят огромна бездна между обществото и съдебните решения", коментира тя.

По думите ѝ отговорността за събирането на годни доказателства е на разследващите органи и на всички, които работят по случая, преди той да стигне до съдебната зала.

„Съдът гледа доказателствата. Затова всички, които работят по разследването, трябва да си вършат добре работата", каза криминалният психолог.

Тя посочи и конкретен проблем с показанията срещу Пламен Владимиров. По думите ѝ той разказал подробности за случилото се пред двама поемни свидетели по време на следствен експеримент. Показанията им обаче не били приети, тъй като мъжът вече бил с белезници, без да е уведомен за правата си. „Всеки задържан трябва да бъде информиран за правата си. Ако това не е направено, е огромна грешка", заяви Владимирова.

Психологът разказа и за поведението на Орлин Владимиров преди убийството. Според нея в отношенията му с Евгения имало множество признаци на контролиращо поведение, което не се изразявало само във физическа агресия. „Домашното насилие включва ограничения, унижения и действия, с които единият човек поставя другия под контрол", обясни тя.

По думите ѝ Орлин следял съпругата си, включително с помощта на баща си, и контролирал с кого се среща и къде ходи. В жилището имало записващи устройства и скрити камери, включително в плюшени играчки. „Той даде сведения откъде и кога е закупил устройствата, както и за софтуера, който е инсталирал в телефона ѝ", разказа Владимирова. Според нея Евгения разбрала, че е следена, и това довело до конфликт между двамата. Психологът смята, че поведението на Орлин и разказаното от него съдържат важни данни за личността му, които е трябвало да бъдат анализирани.

Владимирова обърна внимание и на действията на Орлин след убийството. Докато Евгения била в неизвестност, той продължил да поддържа контакт със семейството ѝ и твърдял, че съпругата му е отишла на фитнес. По думите на психолога той използвал и телефона на Евгения, за да общува с нейни близки и приятели, представяйки се за нея.

„Много от тези действия не са описани в мотивите. Ако бяха, може би съдът щеше да види едно друго лице на Орлин", коментира тя.