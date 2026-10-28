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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23820159 www.24chasa.bg

Румен Радев дойде в парламента, но за трети път извънредното заседание пропадна

Павлета Давидова

[email protected]

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Заседание на 52-то Народно събрание Снимка: Георги Палейков

Пореден провал на кворума инкасираха днес народните представители. Това е третият опит на опозицията да свика извънредно заседание на Народното събрание откакто депутатите излязоха във ваканция заради президентския вот. А малко след звънеца за начало на деня в сградата дойде и премиерът Румен Радев.

Само 112 депутати се регистрираха в началото на деня, след което председателката на НС Михаела Доцова обяви 15 мин. почивка за следващия опит. И при последващия опит обаче мнозинството не се събра - само 113 бяха в зала, 28 от които от управляващото мнозинство.

В зала се обозначиха 32-ма от "Прогресивна България". Опозицията отново не успя да се събере - липсваха 10 от ГЕРБ, по трима от ДБ и ДПС,  двама от ПП. Само един от "Възраждане" натисна бутона за присъствие.

По план в НС трябваше да бъдат изслушани министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев за палежа на антените за комуникация със сателитната система „Старлинк" край село Плана. Втора точка пък отново предвижда изслушване по темата с президентските помилвания.

Заседание на 52-то Народно събрание Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Заседание на 52-то Народно събрание
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Заседание на 52-то Народно събрание Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Заседание на 52-то Народно събрание
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Заседание на 52-то Народно събрание Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Заседание на 52-то Народно събрание
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков
Снимка: Георги Палейков

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