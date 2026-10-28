Хванаха 26-годишен да кара в Карлово след употреба на два вида наркотици, носил си още

Спазарил се е за условна присъда и глоба, взимат му и книжката за 22 месеца

26-годишен шофьор загази, след като полицаи установиха, че е дрогиран, а и носи още наркотици в себе си. Мъжът не отричал вината си и се възползвал от възможността да сключи споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Карлово.

На 10 октомври полицаи в Града на Левски спрели "Фолксваген Голф". Решили да направят тест на водача, който реагирал положително за два вида дрога - амфетамин и марихуана. Униформените предприели проверка, като открили още 1,458 грама от единия наркотик и 0,836 от другия. Дрогираният водач бил задържан за 24 часа, а след това пуснат с мярка за неотклонение "подписка".

По-малко от 2 седмици след това 26-годишният мъж се изправил пред съда и си признал. Получил едно общо най-тежко наказание от 10 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Книжката му се отнема за година и 10 месеца, наложена му е и глоба от 520 евро. Мъжът трябва да плати 238,19 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.