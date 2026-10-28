Двамата “германци”, които подпалиха „Старлинк" до София, атакували и друга държава

"Депутатите са ангажирани с тази предизборна кампания и все пак видях, че има хора тук. Трябва да ги поздравим", коментира проваления кворум премиерът Румен Радев

Германски граждани са арестувани за палежа на антените за комуникация със сателитната система „Старлинк" край село Плана. Извършителите са били ясни ден след инцидента от 9-и октомври, но арест в Германия е направен десетина дни след това, заради тромавата процедура по издаване на европейска заповед за арест. Малко преди ареста те са извършили подобно деяние и в друга страна от ЕС.

Това стана ясно днес минути след като кворумът в Народното събрание окончателно се оказа недостатъчен, за да може властта да обясни какви е правила по разследването на палежа. След провала на заседание в кулоарите премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев направиха кратко изявление по темата.

На въпрос защо депутатите от неговата партия "Прогресивна България" не се явиха, Радев каза: "Винаги съм подчертавал, че спазваме разделението на властите и няма как като изпълнителна власт да се месим в работата на българското Народно събрание. Бяхме призовани да дадем информация по палежа на антените от 9 октомври. Явихме се. Никога не сме отказвали изслушване пред българския парламент, за разлика от други правителства".

"Депутатите са ангажирани с тази предизборна кампания и все пак видях, че има хора тук. Трябва да ги поздравим", добави той след въпрос къде точно са депутатите от ПБ.

Радев поздрави службите и МВР, че "в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали територията на страната веднага след палежа".Той обаче предупреди, че цялата процедура за издаването на европейска заповед за арест е била изключително продължителна и тромава. "Успяхме да я ускорим доколкото можем, спазвайки всички правила и процедури. Най-сетне беше издадена европейска заповед за арест и преди дни бяха задържани извършителите в Германия, но това поставя много въпроси", каза Радев.

Той отбеляза присъствието на представителите на аопозицията и Ивайло Мичрев от ДБ. "Уважавам неговото желание на миналото изслушване на 14 октомври да споделим тази информация с българския парламент. Нямаше как, защото ако бяха службите МВР споделили имената на тези извършители, които ние знаехме, те щяха да избягат най-вероятно от държавата, в която се намираха. Така че понякога е нужно търпение, за да можем да заловим извършителите", каза премиерът.

"Още на 10-ти установихме самоличността на извършителите. Установихме превозното средство, с което са се придвижвали. Поетапно подадохме данни за това на колегите ни от всички държави, през които те преминаха обратно, защото се върнаха в Германия още същия ден късно вечерта", каза Демерджиев.

Министърът уточни, че са информирали немските служби още на 10-и за самоличността на извършителите. "Тъй като има процедури, свързани с издаване на европейска заповед за арест, те нямаше как да ги арестуват преди да бъде издадена такава заповед. Максимално бързо се придвижи тази процедура. На 19 октомври беше издадена заповедта, бяха преведени, изпратени документите и в първия момент възможен немските колеги установиха и за уловиха извършителите. Очакваме те да бъдат предадени на българските власти и да продължи работата с тях оттам нататък", добави той.

"Проучили сме внимателно всичките им прояви назад във времето. Доколкото разбирам, на 18 октомври те са извършили подобно деяние на територията на друга държава, членка на Европейския съюз. Немски граждани са, трайно са установени в Германия и цялата история по тяхното пребиваване и дейност", каза Демерджиев.

Заради обявеното забавяне на внасянето на държавния бюджет Радев подчерта, че за тях най-важни са планираните политики за повишаване на доходите на хората и за намаляване на дефицита. "За да постигнем този важен баланс като имаме капиталови разходи за приоритетни проекти в страната, трябва да успеем наистина да го изговорим и да го договорим с Европейската комисия. За първи път ние правим бюджет в евро. След като правим бюджет в евро, той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с ЕК. Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме и аз не искам да бързам, защото ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, които което не искам да се допуска", каза премиерът.

Той подчерта, че искат да запазят всички социални придобивки като увеличение на заплати, на пенсии, на майчински, на детски стипендии и др. Според него данъчната оценка на имотите е изключително остаряла. "Имаме вече и от кметове, и от бизнес, отвсякъде, това желание тя да бъде увеличавана постепенно, да се приближаваме към реалната данъчна оценка, защото това влияе за спирането на всички манипулации, които се вършат", добави Радев.