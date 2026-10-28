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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23820446 www.24chasa.bg

Хванаха шофьор на коктейл от дрога в Свищов

Дима Максимова

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Водач, употребил три вида дрога, арестуваха полицаите в Свищов. Снощи около 21 ч. в хода на специализирана полицейска операция в крайдунавския град е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 33-годишен местен жител.

При тест на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на канабис, амфетамин и метаамфетамин. Той е отказал кръвна проба, съобщиха от полицията.

При последвала проверка в автомобила е установено топче, съдържащо суха растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато бързо производство.

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