Няма опасност да спре парното в София, но „Топлофикация" ще трупа още дългове

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„Булгаргаз" поиска 34% поскъпване на газа, експерти не очакват същия скок в сметките за отопление

Парното в София няма да спре въпреки натрупаните задължения на столичната „Топлофикация", но дружеството вероятно ще продължи да трупа дългове. Това прогнозираха енергийни експерти в ефира на bTV, след като „Булгаргаз" поиска 34% увеличение на цената на природния газ от 1 ноември.

Искането все още не е одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а подобен скок няма автоматично да се отрази на сметките за парно и топла вода.

„Условия за увеличение има, но едва ли чак толкова голямо", коментира Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества. Той обясни, че цените на топлинната енергия се определят за година и не се променят автоматично при всяко поскъпване на газа.

Възможна корекция на цените от януари обаче не е изключена, ако природният газ продължи да поскъпва и се натрупат значителни разлики между прогнозните и реалните разходи.

Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт също подчерта, че по-скъпият газ не означава непременно незабавно увеличение на сметките. Според него държавата разполага с механизми за подпомагане на топлофикационните дружества, включително чрез субсидии.

На европейските газови пазари в момента се наблюдава необичайна ситуация - цените са по-високи от очакваните през зимата, когато потреблението обикновено нараства.

„Пазарите смятат, че цената сега е висока, а през зимата ще бъде по-ниска", обясни Стайков. Това създава затруднения за компаниите, които трябва да запълват газохранилищата, тъй като купуват газ на високи цени, а очакват по-ниски през следващите месеци.

Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията свърза поскъпването и с напрежението в Близкия изток, кризата около Иран и проблемите с енергийната инфраструктура и доставките. Допълнително търсене създават и подготовката за зимата, и решенията на държави, силно зависими от природния газ.

Междувременно задълженията на столичната „Топлофикация" достигат около 1,3 млрд. евро според данните, цитирани в разговора. А поскъпването на газа може допълнително да затрудни работата на дружеството.

Природният газ формира около 60% от разходите на топлофикационните компании, посочи Георгиев. Ако цената му се повиши значително, ще останат по-малко средства за ремонти, заплати и материали.

„Ремонтите са абсолютно необходими, както се вижда на много места в София. Така че нещо ще остане неплатено", предупреди той.

Като възможен изход от финансовите затруднения Николов посочи привличането на частни инвеститори, включително чрез концесия. Според него обаче натрупаните проблеми са много и решаването им няма да е лесно.

Георгиев не очаква спиране на парното в столицата. Прогнозата му е, че дружеството ще продължи да купува газ и материали и да извършва ремонти, но ще натрупва нови задължения.

Стайков обърна внимание и на дългогодишните проблеми в регулаторната политика в енергетиката, които също имат значение за финансовото състояние на сектора.