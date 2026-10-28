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Починала е жената, взета с хеликоптер след катастрофа между Обединение и Масларево

Дима Максимова

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Възрастна жена загина при катастрофа на пътя между селата Обединение и Масларево.  Произшествието е станало вчера около 16ч., а за пострадалата бе изпратен медицински хеликоптер.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 78-годишен от с. Масларево  е катастрофирал. Тежко пострадала е 76-годишна пътничка от същото село, която е изпаднала от автомобила.

По-късно жената е починала в Спешна помощ – В. Търново. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.

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