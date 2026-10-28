Радев се похвали, че разкриват престъпленията светкавично, а арестите на кметовете не били политически

Арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица нямат нищо общо с етнически, политически и предизборни въпроси. Нека не се спекулира! Няма политически чадър над службите и полицията. Там където има читава прокуратура при злоупотреба с публични средства е естествено да стигнат до такива процеси. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

И двамата са кметове от ДПС и бяха арестувани миналата седмица. На 22 октомври 2026 г. Окръжната прокуратура в Бургас официално повдигна обвинения на двамата кметове за извършване на търговия с влияние на територията на страната. В момента двамата кметове се намират в следствения арест в Бургас. Те остават там под стража, след като Окръжният съд в Бургас им наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". Докато Радослав Ревански (Белица) и Димитър Гавазов (Сунгурларе) изчакват следващите стъпки по разследването. В община Белица вече е назначен временно изпълняващ длъжността кмет, който да поеме управлението на администрацията.

Пак миналата седмица за разпит бе отведен и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. За разлика от колегите си той не бе задържан и бе освободен от районното още същия ден.

Преди заседание на правителството Радев отиде в парламента на изслушване за палежа на антените на "Старлинк". Заседанието обаче се провали отново заради липса на кворум. И в кулоарите на Народното събрание Радев се похвали, че подпалвачите са били известни само ден след престъплението, но заради "тромавата процедура" по издаване на европейска заповед за арест имената им не били съобщени, за да не избягат в друга държава.

"В рамките на часове МВР успя да разкрие извършителите, които вече бяха напуснали територията на страната след палежа", каза още премиерът.

След няколко минути в началото на заседанието на Министерския съвет продължи с поздравленията към МВР.

"Престъпленията се разкриват светкавично - в Пловдив, Слави Бинев, палежа на антените - веднага на следващия ден бяха разкрити. Но нямаше как да обявим техните имена защото бяха извън граница и за да бъдат арестувани от нашите партньори, трябваше да се извърви целия процес за издаване на европейска заповед за арест и вече са задържани. Държавата се връща към функциите си, каза още той.

Всички, които ще купуват гласове - него правете. МВР ще действа! Трябва да имаме прозрачни и законни избори, всеки гражданин трябва да има право да изрази своя глас. Призовавам всички - не се поддавайте на натиск, гласувайте по съвест и убеждение, каза още Радев.