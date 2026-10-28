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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23820763 www.24chasa.bg

Съдът потвърди отстраняването на шефа на строителния контрол във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Александър Драгнев.

Административният съд прие за законосъобразна заповедта на кмета за временното отстраняване на шефа на строителния надзор до приключване на дисциплинарното производство. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС.

Административният съд във Варна отхвърли жалбата на директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) към общината Александър Драгнев срещу заповедта за временното му отстраняване.

Делото е образувано по оспорване на заповед от 29 май 2026 г., издадена от кмета на Варна Благомир Коцев. С нея директорът е временно отстранен от заеманата длъжност до приключване на образуваното срещу него дисциплинарно производство.

Съдът е приел жалбата за неоснователна и е постановил, че заповедта е законосъобразна. Според магистратите тя е издадена от компетентен орган и в предвидената от закона форма, при спазване на административно производствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Решението на Административния съд – Варна подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Александър Драгнев.

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