Погребват Слави Бинев в деня за размисъл преди балотажа

Поклонението пред Слави Бинев ще е на 31 октомври от 09:30 ч. в Храм "Света София".

Това съобщиха от Българската федерация по таекуондо и семейството на Бинев.

"Скъпи приятели,

Бихме искали да Ви съобщим, че поклонението пред нашия непрежалим Президент, Лидер и не на последно място Приятел, Слави Бинев, ще се състои на 31 октомври от 09:30 ч. в Храм "Света София" (ул.Париж 2, гр. София)", се казва в съобщението.

Слави Бинев беше убит в дома си на 24 октомври - денят за размисъл преди първия тур на президентските избори. Според събраните до момента доказателства той е бил прострелян в главата около 10:00 ч. след скандал за пари. Разследващите смятат, че извършителят е действал сам, поради което обвинение е повдигнато само срещу един от задържаните - турският бизнесмен Еюп Дениз.

В събота той беше задържан час след убийството на Слави Бинев в дома му в столичния кв. "Павлово".

Фаталният изстрел става пред Ибрям Ибрям, преводач и шофьор на Темиз, и Йосуф Ведад, също бизнесмен. Двамата са ключови свидетели по делото.

След убийството тримата мъже отпрашват по АМ "Тракия" и са задържани край Траянови врата. Преди това Еюп опитал да изхвърли пистолета си, с който застрелял шефа на федерацията по таекуондо.

В основата на трагедията е конфликт между Ния Темиз и известния архитект Калин Тихолов. Те били в сложни бизнес отношения, свързани с имоти, а Слави Бинев се наел да бъде медиатор между тях. Среща между шефа на федерацията по таекуодно и Еюп имало и в петък, деня преди убийството. В събота целта на разговора била да се подготви нова между двете страни. Тя трябвало да бъде във вторник в Истанбул. Докато били в дома на Бинев, Еюп се обадил на някого, бил гневен. След това мъжете понечили да си тръгнат. Секунди преди да излезе обаче, Еюп се обърнал и застрелял Бинев в главата.

Ведад го видял да лежи на пода, а Ибрям чул признанието на Темиз.

Според адвокат Ергюл Лютфиева, която защитава Еюп, той бил уплашен за живота на семейството си. От думите ѝ се разбра, че притеснението дошло след намесата в имотния спор на Пламен Дишков-Кела. Той се явил в офиса на Ния Темиз. Казал ѝ, че трябва да му дава пари.

Уплашена, жената заминала за Турция. Кога обаче, не е ясно. Пред съда защитата представи молба от нейно име, че желае да бъде разпитана по видеоконферентна връзка. Тъй като я няма и не е дала показания, тя е обявена за издирване.