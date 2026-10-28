Община Шумен е осигурила необходимата организация за предоставяне на социалните услуги през зимния период. Извършени са проверки на сградния фонд, покривните конструкции и отоплителните инсталации, а Кризисният център за бездомни хора е отворен за зимния сезон. Това съобщи заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова на брифинг в Общината.

Тя представи информация за изпълнението на основните социални проекти, обхвата на предоставяните услуги и мерките за подкрепа на възрастните хора, хората с увреждания, самотно живеещите и останалите уязвими групи от населението.

Петранка Петрова подчерта, че Община Шумен ежегодно полага усилия за разширяване на подкрепата за най-уязвимите граждани, особено през зимните месеци, когато потребностите от социални услуги нарастват.

Един от основните проекти, които Община Шумен изпълнява, е „Топъл обяд“. Той стартира на 1 ноември 2022 г., а след последното удължаване срокът за изпълнението му е до 16 юли 2027 г. Общата стойност на проекта е 1 714 258 евро.

В момента услугата обхваща 700 потребители, от които 160 са в Шумен, а 540 – в останалите населени места на общината. На потребителите се предоставя храна, включваща супа, основно ястие и четвърт хляб, а веднъж седмично и десерт. Стойността на дневния хранителен пакет е 2,10 евро. От началото на проекта до момента от услугата са се възползвали над 1200 души.

Успоредно с това Община Шумен финансира изцяло със средства от общинския бюджет обществената трапезария, която е с капацитет 110 потребители и осигурява обяд през всички работни дни.

С общински средства се издържа и Домашният социален патронаж, който е с капацитет 400 потребители и предоставя услуги както в града, така и в селата.

Община Шумен изпълнява и проекта „Иновативни здравно-социални услуги“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз на стойност 439 465 евро.

По проекта се предоставят мобилни и почасови услуги в града и селата. Капацитетът е 161 потребители, като до момента подкрепа са получили общо 269 души. Услугите включват помощ при поддържането на хигиената в дома, закупуване на хранителни продукти, приготвяне на храна и придружаване до здравни и социални институции.

В рамките на проекта се предоставя и услугата „Телекеър“, предназначена за дистанционно наблюдение на здравословното състояние на възрастни хора, хора с увреждания и хронични заболявания.

За целта са осигурени 18 специализирани устройства – гривни, чрез които се проследяват основни жизнени показатели като пулс, кръвно налягане, кислородна сатурация и телесна температура. Две от устройствата се използват от потребители в селата, а останалите – в Шумен.

Дейността е започнала през декември 2025 г. и е с продължителност 24 месеца. Изпълнението ѝ е възложено след проведена процедура по Закона за обществените поръчки на Сдружение „Социални дейности, иновации и сигурност“.

На ул. „Цар Освободител“ № 130 е създаден колцентър, свързан със системата за дистанционно наблюдение, който функционира като спомагателен център към централния офис на сдружението. При сигнал за спешна ситуация, включително чрез натискане на паник бутон, се предприемат действия по установен протокол.

За обслужване на потребителите в отдалечените населени места се използва и специализиран автомобил, придобит по предходен проект. Стойността на услугата „Телекеър“ е 82 646 евро.

Заместник-кметът представи и информация за изпълнението на проекта за основен ремонт, реконструкция и обновяване на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“. Инвестицията е на стойност 2 643 472 евро, а предвиденият срок за приключване на дейностите е 31 декември 2026 г.

С изпълнението на проекта ще бъдат подобрени условията за живот на потребителите и ще се осигури съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. Предвижда се настаняване в самостоятелни или двойни стаи със санитарни възли.

Петранка Петрова припомни, че срокът за пребиваване в социалните жилища, намиращи се на ул. „Одрин“ № 15 в кв. „Тракия“, е три години. През настоящата година е изтекъл срокът за настаняване на първите наематели, като след освобождаването на жилищата са настанени 13 нови лица и техните семейства. Към момента заетостта на жилищния фонд е 95%.

Заместник-кметът посочи, че проектът има за цел не само да осигури жилищни условия, но и да подпомогне социалното включване на лицата чрез достъп до заетост, образование, здравни и социални услуги, както и приобщаване.

Общинската администрация осъществява съвместни дейности с Бюрото по труда по седем програми за заетост. По една от тях предстои назначаването на 21 трайно безработни лица в населените места на общината. Те ще подпомагат кметствата при поддържането на паркове, улици, обществени сгради и пространства. По програмата „Заетост без бариери“ са предвидени още 35 работни места в подкрепа на дейността на кметствата.

Продължава и предоставянето на грижа по Механизма за лична помощ. Към момента са включени 948 потребители, за които са назначени 1037 лични асистенти. По услугата „Асистентска подкрепа“ 66 асистенти полагат грижи за 184 потребители.

В рамките на брифинга Петранка Петрова представи и готовността на социалните услуги за работа през зимните месеци. Извършени са необходимите огледи на сградите, проверено е състоянието на покривните конструкции и отоплителните инсталации.

Кризисният център за бездомни хора е отворен за зимния период. До момента са издадени 13 заповеди за настаняване. На настанените се осигуряват подслон, отопление и храна от обществената трапезария. Издръжката на центъра се финансира изцяло от бюджета на Община Шумен.

В отговор на журналистически въпрос за неприетия общински бюджет Петранка Петрова поясни, че разходите се извършват съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, при ограничение до една дванадесета месечно. За делегираните от държавата дейности финансирането е до размера на определените стандарти.