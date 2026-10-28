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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822172 www.24chasa.bg

Бившият зам.-кмет Христо Рафаилов оглави здравната каса във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Той заемаше поста на заместник-кмет по финансите и бюджета до август 2025 г. От 2011 г. директор на РЗОК – Варна, е д-р Диян Димов.

Бившият заместник-кмет на Варна по финансите и бюджета Христо Рафаилов е новият директор на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) във Варна, научи "24 часа". 

Рафаилов заемаше поста на зам.-кмет в Община Варна до август 2025 г., когато беше освободен от длъжността със заповед на Благомир Коцев. Преди да поеме ръководството на здравната каса, той стана организационен секретар на районната организация „Одесос" във Варна на „Прогресивна България".

Досега директор на РЗОК – Варна, беше д-р Диян Димов, който заема поста от 2011 г.

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