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Френският патрулиращ самолет подал сигнал за атаката с дронове над кораба край Калиакра
Информацията за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските ни сили от френски самолет от морската патрулна авиация. Той изпълнявал полет над западната част на Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.
Оттам казаха още, че военноморските сили са провели днес успешна операция след атаката с дронове на кораба „CONTSHIP JET" на 17 мили източно от нос Калиакра. В издирвателно-спасителната операция участвали три кораба от състава на ВМС. Към 13:45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровозът е спасен.
Корабът „CONTSHIP JET" е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.
Във вторник стана ясно, че Франция е разположила морски патрулен самолет „Атлантик-2" във военновъздушната база „Михаил Когълничану" в Румъния по искане на Букурещ заради влошаването на обстановката със сигурността в Черно море.
Машината изпълнява разузнавателни и наблюдателни мисии в западната част на морето от 18 октомври до 6 ноември.
Полетите имат за цел да установяват опасности за корабоплаването и да повишат способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.
Разполагането на френския самолет е част от операциите за възпиране под егидата на НАТО и допълва мерките на румънските военноморски сили. Те засилват патрулите с кораби, хеликоптери и безпилотни системи и издават предупреждения до корабоплавателите за опасностите и препоръчителните маршрути.
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В село Българево чули три гърмежа край нос Калиакра
Три гърмежа се чуха край нос Калиакра, а хората имат притеснения, защото всичко може да се случи. Това каза пред медии Георги Георгиев - кмет на каварненското село Българево, което се намира най-близо до нос Калиакра.
По-рано днес там беше ударен контейнеровозът CONTSHIP JET, на около 17 морски мили от Калиакра.
По думите на кмета първите два гърмежа са били чути около 12:00 и 12:30 часа. След това той отишъл до нос Калиакра, откъдето видял от кораба да излиза дим. По-късно чул и трети гърмеж.
„Плавателният съд в момента дрейфува и е навътре в морето. Може би от носа е вече на 15–17 мили. Беше малко по-близо. Тук, пред носа, има военни катери. Мисля, че са патрулиращи или имат учение и те ескортират в момента кораба. Може би ще го изчакат да влезе в неутрални води и ще го оставят, но това си е от тяхната компетентност", каза Георгиев, цитиран от БТА.
По думите му след гърмежите много жители на Българево са отишли към нос Калиакра. Притесненията им са свързани както с възможността инцидентът да засегне крайбрежието, така и с безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които работят в района.
„Имаме някакви притеснения, защото това се случва през ден-два. Някой кораб е ударен, все в Черно море и по-близо до нашите води. Надявам се това нещо да спре", добави кметът.
Корабът е превозвал 421 контейнера, уточниха по-рано от министерството на транспорта. Екипажът е успял да напусне кораба. Към 15:20 ч. той все още е на вода, лежи на дрейф в южно направление.
Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". Екипажът се състои от общо 18 души – 14 филипинци и 4-ма украинци. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.
Корабът, който плава под флага на Либерия, е ударен от три морски дрона, уточни по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов. Плавателният съд беше ударен, докато в София течеше тристранната среща за сигурността в Черно море, на която присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.
Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".
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Над 20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са паднали в морето, в тях има запалими газове
Екипажът е от 14 филипинци и четирима украинци
Над 20 от контейнерите, превозвани на ударения кораб CONTSHIP JET, са паднали в морето.
В тях има "запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества", пише maritime.bg, позовавайки се на институциите.
Корабът е превозвал 421 контейнера, уточниха по-рано от министерството на транспорта.
Корабът беше ударен днес по обяд на около 17 мили от Калиакра. Сигналът за бедствие е изпратен в 12:01 ч., а в 12:13 ч. 18-членният екипаж е успял да напусне кораба. Към 15:20 ч. той все още е на вода, лежи на дрейф в южно направление.
Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". Екипажът се състои от общо 18 души – 14 филипинци и 4-ма украинци. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.
Корабът, който плава под флага на Либерия, е ударен от три морски дрона, уточни по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов. Плавателният съд беше ударен, докато в София течеше тристранната среща за сигурността в Черно море, на която присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.
Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".
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Удареният край Калиакра кораб превозвал 421 контейнера
Удареният край Калиакра кораб CONTSHIP JET е превозвал 421 контейнера по данни на екипажа, съобщиха от министерството на транспорта.
Успешно е спасен 18-членния екипаж на кораба след спасителна акция на Министерството на транспорта и съобщенията (ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА „Морска администрация"), Министерството на отбраната (Военноморските сили, Военновъздушните сили) и Министерството на вътрешните работи (Главна дирекция „Гранична полиция").
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изказа специални благодарности към екипите, участвали в спасителната операция, за техния професионализъм и бърза реакция при опазването на човешкия живот.
Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз „CONTSHIP JET" е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът се е движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и е превозвал 421 контейнера, по данни на екипажа.
В 12:13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.
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Кап. Димитър Димитров: Досега не беше удрян контейнеровоз, това е значителна ескалация
Това е значителна ескалация на напрежението, досега не беше удрян контейнеровоз.
Това заяви пред БНР капитан Димитър Димитров - президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.
В сряда контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен с три морски дрона край Калиакра, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море.
Според него властите трябва "да разберат от корабособственика какви товари е имал на борда контейнеровозът, защото той е потенциално опасен, ако тръгне към брега, затова трябва и да имат готовност да могат да контролират ситуацията:
"Проблемът е политически и трябва да се реши с политически средства. Държавата би трябвало да мобилизира всички сили и средства, които са налични, за да може да се реагира в аварийна ситуация, ако някой от тези кораби-призраци, които са вече без екипажи, тръгне към нашето крайбрежие. Това е, което може да се направи от търговска гледна точка. Другият проблем е проблем на политиците и на военните".
По думите на кап. Димитров все още териториалните води на България са свободни от военен риск, въпреки че застрахователите са обявили Черно море за зона на военен риск:
"Вече много близко до нашите води започват атаките по кораби и да се надяваме, че ще запазим този суверенитет на нашите води и няма да има нападения в тях".
CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3.
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"Да, България" към властта за атаките в морето: Връчете нота на Митрофанова, стига снишаване
Вместо Радев да кани Митрофанова на кафе в Министерския съвет, "секретарката на външния министър да подаде нотата на бариерата на външното министерство", настоя Ивайло Мирчев
Да не се снишаваме, да има нота до руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, както и да има ясен ангажимент, включително и пред съюзниците ни за ненападение на търговски кораби в Черно море.
За това настояха от "Да, България" часове след като стана ясно, че нов кораб е бил ударен от дронове в Черно море. По-рано днес стана ясно, че дронове са ударили контейнеровоза CONTSHIP JET на 17 мили от Калиакра, в прилежащото море на България. Информацията за атаката бе съобщена, докато в София се провежда тристранна среща за сигурността в Черно море. На нея присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.
Министър Стоянов каза само, че България ще предложи засилване на координацията при охраняване на морските пространства. "Не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия и която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети, за осигуряване на свободата на корабоплаването", каза той на тристранната среща.
На брифинг в централата на формацията съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев напомни, че на последния КСНС преди седмица поискаха руският посланик да бъде извикан, да получи нота и Русия да поеме ангажимент, че повече няма да има подобни атаки в изключителната икономическа зона на България. Президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев обаче отказали, а сега има нова атака срещу кораби. За сметка на това Русия привикала тамошния руски посланик и му връчила нота.
Мирчев настоя, че България е трябвало да направи същото. И вместо Радев да кани Митрофанова на кафе в Министерския съвет, "секретарката на външния министър да подаде нотата на бариерата на външното министерство"
Снишаването на тази власт води до унижение и знак към Русия че може да прави каквото си иска, смята депутатът. И добави, че са минали седмици, няма никакви аргументи украински кораби с украински екипи да бъдат нападани от Украйна
"Като вляза в кухнята и липсват бонбоните, и питам децата, и те не си признават. Но аз знам, че не съм ги изял аз", коментира Мирчев подозренията си за извършителите на атаките. Според него Русия ни се поиграва "по всякакъв възможен начин".
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18 моряци са били на ударения край Калиакра кораб
Осемнадесет моряци са били на ударения край Калиакра контейнеровоз CONTSHIP JET.
Корабът беше ударен на 17 мили от Калиакра от три морски дрона, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море.
Екипажът е успял да се евакуира от кораба, който все още е на вода, но гори, пише maritime.bg. Те са в безопасност.
По първоначална информация контейнеровозът е превозвал около 700 контейнера, съобщиха от гръцката компания-мениджър на кораба "Contship".
Катер на "Гранична полиция" е отплавал от Варна към бедстващия екипаж.
Към момента не е ясно колко контейнера е имало на кораба и дали има паднали във водите на Черно море.
CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3.
Ударен е от три морски дрона в прилежащите води на България, каза министър Стоянов
Контейнеровозът CONTSHIP JET е бил ударен на 17 мили от Калиакра. Това се случва на фона на тристранната среща за сигурността в Черно море, която се провежда в София.
CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Той е поразен при атака с дронове при преход край нос Калиакра. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.
По първоначална информация в момента екипажът се евакуира на спасителни плотове, пише maritime.bg. Рибари са съобщили, че корабът в момента гори. Ударен е сериозно в десния борд, но все още е на вода.
Още не е ясно дали във водите на Черно море са паднали контейнери от кораба.
Ударът се случва на фона на срещата за сигурността в Черно море в София. На нея присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.
В края на тристранната среща, която бе домакинствана от военния министър Димитър Стоянов в София, стана ясно, че контейнеровозът е бил ударен от 3 морски дрона в прилежащото море на България. Атаката е станала югоизточно от Шабла, съобщи Стоянов.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.
Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".
Миналата седмица транспортният министър Георги Пеев обяви, че нещо е било открито на борда на кораба, но не уточни дали става въпрос за останки от дрон.
И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов бяха категорични, че логиката и при двата инцидента сочи, че дроновете са руски, но отказаха да работят с хипотези. Затова изчакват резултатите от разследването.