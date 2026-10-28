Пуснаха под домашен арест един от шофьорите, участвал в катастрофата с 4-те жертви на „Челопешко шосе“

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Траян Филипов, известен като един от „Калашниците“, е освободен от следствения арест и е поставен под домашен арест. Той е шофирал автомобила „Ауди А8“, участвал в инцидента на „Челопешко шосе“ в София на 5 юни 2026 г., при който загинаха четирима души.

Решението е взето от Софийския апелативен съд на 17 септември 2026 г., без то да бъде публично отразено в медиите към онзи момент.

Магистратите са приели, че няма достатъчно доказателства за провеждането на гонка между автомобилите, както и за причинно-следствена връзка между действията на Траян Филипов и смъртта на четиримата загинали.

С решението си съдът е заменил мярката му за неотклонение „задържане под стража“ с по-леката „домашен арест“.

Филипов обжалва отказа на съда да измени мярката му в по-лека през юни.

Четирима загинаха, а 17 души пострадаха при тежката катастрофа.

Двама от загиналите са били пътници в автомобилите. Другите двама са индийски граждани. Според информацията те са дошли в страната ни преди около година, а работодателят им ги описва като съвестни и отговорни хора, които са се приобщили.

Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите, съобщава бТВ. По данни на разследващите те са се движили с близо 150 километра в час при ограничение от 60.

Инцидентът е станал в 19:37 часа на улица „Челопешко шосе“. Следва удар между колите – толкова силен, че единият автомобил се врязва в прозорците на автобус на градския транспорт.

Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки – издадени преди година. През годините те имат не едно нарушение – за шофиране без свидетелство и за висока скорост. Познати са на полицията.