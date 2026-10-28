Предлагат забрана за изкопни дейности в неработни дни в София

Тя ще важи и за премахване на строежи, насипни дейности и строително-монтажни работи по вертикалната планировка на частни имоти

При нарушения глобата ще е от 255 до 1022 евро за граждани и от 1533 до 5112 евро - за фирми

Въвеждане на за брана за изкопни и насипни дейности, премахване на строежи и строително-монтажни работи по вертикалната планирока на частни имоти в неработни дни може да въведе София.

Такова предложение за промяна в наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради е направил общинският съветник от групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет Симеон Ставрев. Проектът е качен за обществено обсъждане, което ще продължи до 20-и ноември.

Според Ставрев промените се налагат заради необходимостта от въвеждане на ясна местна уредба за ограничаване на дейности, които в неработни дни водят до шум, запрашаване, замърсяване, затрудняване на движението и контрола върху фактически действия с възможни необратими последици за градската среда. В действаща наредба обаче не се съдържа подобна забрана и тя урежда единствено шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително от ремонти, като в почивни и празнични дни те се допускат при съгласие на засегнатите обитатели.

В мотивите за промяната се посочва, че "особено чувствително е извършването на такива дейности в жилищните, централните и историческите части на София, където плътността на застрояване, интензивността на движение и обществената значимост на сградния фонд изискват по-висока степен на превенция и контрол. Извършването им в неработни дни обективно затруднява своевременната реакция на компетентните органи. Така се създава риск от фактически действия, които могат да засегнат сгради и обекти с обществена, архитектурна, археологическа, историческа или културна стойност, преди компетентните органи да са имали възможност да се намесят".

Ако влезе в сила забраната обаче няма да се прилага при отстраняване на аварии и при неотложни работи за предотвратяване на непосредствена опасност за живота или здравето на хората, за имуществото или за околната среда.

При нарушение на забраната глобата за граждани ще е от 255 до 1022 евро, а за юридически лица или еднолични търговци - от 1533 до 5112 евро. При повторно нарушение глобата ще бъде от 1022 до 2556 евро или имуществена санкция от 5112 до 10 225 евро.