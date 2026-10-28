Правим механизъм за координация с Турция и Румъния за Черно море

Съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море, е било постигнато по време на тристранната среща за сигурността в региона, която проведоха в София военните министри на България, Турция и Румъния. Механизмът ще включва регулярни консултации и обмен на информация за укрепване на регионалната сигурност и стабилност, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По време на срещата стана ясно за 5-и ударен кораб в българските води на Черно море. Този път с 3 дрона е бил ударен контейнеровоз на 21 морски мили от Шабла, в близост до нос Калиакра.

"Договорихме да се проведат срещи на политическо ниво в Букурещ и на военна експертиза в Анкара в кратки срокове", съобщи още той в изявлението си след края на срещата.

Той я определи като ясен знак за "споделената ни отговорност да действаме заедно в условия на усложнена регионална обстановка".

"Категорично осъждаме атаките с дронове в Черно море, които са опасна ескалация на напрежението, и водят до сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. Призоваваме за незабавно спиране на атаките, които застрашават безопасността на морските дейности и свободата на корабоплаването. Основният въпрос, който обсъдихме е как заедно да засилим сигурността край Черно море", заяви Стоянов.

Чрез провеждането на чувствителна и внимателна дипломация, трябва да избягваме подходи, които биха увеличили напрежението и опасността в региона. От съществено значение е да се вземат рационални решения както на тактическо, така и на стратегическо равнище, категоричен бе турският военен министър Яшар Гюлер.

"Поддържаме контактите си по всички възможни канали, за да създадем условия за диалог между Русия и Украйна, да защитим маршрутите на търговското корабоплаване и да гарантираме свободата на корабоплаването в Черно море. Същевременно непрекъснато отправяме необходимите предупреждения към двете страни относно необходимостта корабоплаването да остава извън зоната на конфликта", заяви Гюлер.

И допълни: Атаките срещу граждански плавателни съдове трябва да бъдат незабавно прекратени.

"Силно осъждаме атаките с дронове срещу цивилни търговски кораби в района на Черно море, в това число и нападението днес в български води. Тези атаки са опасна ескалация на рисковете, породени от руската агресия срещу Украйна", коментира военният министър на Румъния Щефан-Раду Опреа.

Според него броят на инцидентите с дронове, неоторизирано нахлуване във въздушното пространство на Румъния и намирането на останки от дронове по бреговете на страната изискват не веднъж намеса за опазване сигурността на цивилното население.

"Само тази година 6 дрона са свалени по време на мисиите за наблюдение на въздушното пространство. Тези инциденти показват оперативната готовност и бързата реакция на нашите въоръжени сили, докато същевременно адаптираме нашите способности за наблюдение", каза той.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

Миналата седмица транспортният министър Георги Пеев обяви, че нещо е било открито на борда на кораба, но не уточни дали става въпрос за останки от дрон.

И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов бяха категорични, че логиката и при двата инцидента сочи, че дроновете са руски, но отказаха да работят с хипотези. Затова изчакват резултатите от разследването.

Очаквайте подробности!