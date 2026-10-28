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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822347 www.24chasa.bg

Сигналите за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гпажданите вече станаха 254

Ваньо Стоилов
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По данни на Ситуационния център в МВР, от 26 септември до днес в структурите на министерството са получени 254 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Образувани 6 наказателни производства, от които 4 са за престъпления по чл. 167-169 г от НК, и две бързи производства.

Съставени са 1 311 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, съобщават от пресцентъра на МВР.

На територията на цялата страна са проведени общо 204 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Продължава за работи горещата линия. На телефон 02/90 112 98 и електронен адрес [email protected] в хода на цялата кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Всеки сигнал се насочва към компетентната структура за проверка.

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