Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за имотна измама

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 48 и на 39 години за имотна измама, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 19.08.2026 г. в град София обвиняемите К.К. и Я.Т., с цел да набавят за себе си имотна облага, са заблудили Д.К., че К.К. е собственик на имоти в ж.к. „Студентски град" и в ж.к. „Малинова долина", а Я.Т. е упълномощен от него за продажба на имотите. Двамата убедили пострадалия, че ще му прехвърлят имотите чрез договор за покупко-продажба след като той им превел стоп капаро в размер на 5000 евро. По този начин обвиняемите причинили имотна вреда на Д.К.

Я.Т. е привлечен към наказателна отговорност и за това, че в град София като помагач в съучастие с неустановено към момента лице, собственоръчно е съставил неистински официален документ - нотариален акт, на който е придаден вид, че изхожда от нотариус. Освен това Я.Т. е обвинен и за това, че е на 26.10.2026 г. е държал нотариален печат, който е служил за изготвяне на неистински официални документи.

К.К. е обвиняем и за това, че на 26.10.2026 г. в нотариална кантора съзнателно се е ползвал от неистинския официален документ - нотариален акт, който е бил съставен от Я.Т. и от друго, неустановено до момента по делото лице.

По случая се води досъдебно производство за пет престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. и Я.Т. са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо двата обвиняеми.