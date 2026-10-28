Еврокомисарят Екатерина Захариева идва на посещение в България

На 29 и 30 октомври (четвъртък и петък) европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България, съобщиха от представителството на ЕК у нас.

В четвъртък тя ще се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев, след което ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Екатерина Захариева ще се включи и в дискусия на Crossroads, форум за стартиращи компании, технологии и изкуствен интелект. По-късно комисарят ще говори на информационния ден за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) – събитие с подробно представяне възможностите за финансиране, с които разполагат българските новатори. Тя ще бъде и на откриването на конференцията на EURAXESS – европейската мрежа за подкрепа на изследователите и професионалната мобилност.

В петък комисар Захариева ще участва в конференцията "Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации" в Бургас.

През последните години България показва добър потенциал за развитие на науката и иновациите. По програмата „Хоризонт Европа" (2021–2027 г.) българските малки и средни предприятия досега са привлекли 71,6 млн. евро финансиране от ЕС спрямо 40,2 млн. евро по предходната програма „Хоризонт 2020" (2014–2020 г.).