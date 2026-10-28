Постоянен арест за мъж, потрошил патрулка и псувал полицаи в Кочериново

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем от прокуратурата в две престъпления: за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото и съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм.

Обвиняемият е отправил закани и псувни към двама полицейски служители, отзовали се на сигнал за нарушаване на нощната тишина, на адрес в гр. Кочериново. Деянието е извършено в условията на повторност, след като е осъждан за хулиганство през 2021 г.; за повреждане на чужда движима вещ – служебен полицейски автомобил, като с метален стол нанесъл удари и счупил предно и задно панорамни стъкла и стъкло на лява задна врата.

От събраните по делото материали може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието от обвиняемият Д. А. Действително по отношение на обвиняемия, видно от справката му за съдимост, е настъпила реабилитация по право, но предишното му деяние от 2021 г. е еднакво по вид с настоящото, настоящият съдебен състав счита, че е налице висока степен на обществена опасност на дееца. За втори път той хулиганства срещу полицейски служител, което говори за явно неуважение към институцията и към полицейските служители. Двете деяния са извършени с изключителна дързост и цинизъм, като е използвал и закана за убийство срещу полицейските служители.

Съдебният състав счита, че обвиняемият може да извърши и друго престъпление, се казва в мотивите на съдия Светла Пейчева за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Определението на РС – Дупница, с което по отношение на Д. А. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", подлежи обжалване пред Окръжен съд - Кюстендил.

Около 01,15 ч. на 26.10.2026 г. полицейски служители от РУ на МВР гр. Рила посетили имот в гр. Кочериново по сигнал за нарушаване на нощната тишина. След отправено устно разпореждане за преустановяване на силната музика полицаите били замеряни с камъни и цигли от няколко лица.

29-годишният Д.А. отправил към служителите на реда обидни думи и закани, като държал метална тръба. Освен това той повредил служебен автомобил, нанасяйки удари с метален стол и счупвайки няколко от стъклата му.

Друг участник в инцидента - 48-годишният Л.И., ударил един от полицейските служители с твърд предмет и отправил към него закани. 21-годишният С.И. подгонил полицаите и ги замерял с камъни.

С постановления на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил тримата са привлечени в качеството на обвиняеми.

По отношение на Д.А. предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". Той е осъждан за хулиганство през 2021 г..