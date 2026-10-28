ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пореден срив на Revolut

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822513 www.24chasa.bg

18 моряци са били на ударения край Калиакра кораб

6160
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

Осемнадесет моряци са били на ударения край Калиакра контейнеровоз CONTSHIP JET. 

Корабът беше ударен на 17 мили от Калиакра от три морски дрона, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море. 

Екипажът е успял да се евакуира от кораба, който все още е на вода, но гори, пише maritime.bg. Те са в безопасност. 

По първоначална информация контейнеровозът е превозвал около 700 контейнера, съобщиха от гръцката компания-мениджър на кораба "Contship". 

Катер на "Гранична полиция" е отплавал от Варна към бедстващия екипаж. 

Към момента не е ясно колко контейнера е имало на кораба и дали има паднали във водите на Черно море. 

CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.

Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3. 

Кораб в Черно море Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"