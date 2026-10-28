18 моряци са били на ударения край Калиакра кораб

Осемнадесет моряци са били на ударения край Калиакра контейнеровоз CONTSHIP JET.
Корабът беше ударен на 17 мили от Калиакра от три морски дрона, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море.
Екипажът е успял да се евакуира от кораба, който все още е на вода, но гори, пише maritime.bg. Те са в безопасност.
По първоначална информация контейнеровозът е превозвал около 700 контейнера, съобщиха от гръцката компания-мениджър на кораба "Contship".
Катер на "Гранична полиция" е отплавал от Варна към бедстващия екипаж.
Към момента не е ясно колко контейнера е имало на кораба и дали има паднали във водите на Черно море.
CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.
Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3.