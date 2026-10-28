18 моряци са били на ударения край Калиакра кораб

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Осемнадесет моряци са били на ударения край Калиакра контейнеровоз CONTSHIP JET.

Корабът беше ударен на 17 мили от Калиакра от три морски дрона, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море.

Екипажът е успял да се евакуира от кораба, който все още е на вода, но гори, пише maritime.bg. Те са в безопасност.

По първоначална информация контейнеровозът е превозвал около 700 контейнера, съобщиха от гръцката компания-мениджър на кораба "Contship".

Катер на "Гранична полиция" е отплавал от Варна към бедстващия екипаж.

Към момента не е ясно колко контейнера е имало на кораба и дали има паднали във водите на Черно море.

CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.

Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3.