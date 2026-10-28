"Да, България" към властта за атаките в морето: Връчете нота на Митрофанова, стига снишаване

Вместо Радев да кани Митрофанова на кафе в Министерския съвет, "секретарката на външния министър да подаде нотата на бариерата на външното министерство", настоя Ивайло Мирчев

Да не се снишаваме, да има нота до руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, както и да има ясен ангажимент, включително и пред съюзниците ни за ненападение на търговски кораби в Черно море.

За това настояха от "Да, България" часове след като стана ясно, че нов кораб е бил ударен от дронове в Черно море. По-рано днес стана ясно, че дронове са ударили контейнеровоза CONTSHIP JET на 17 мили от Калиакра, в прилежащото море на България. Информацията за атаката бе съобщена, докато в София се провежда тристранна среща за сигурността в Черно море. На нея присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.

Министър Стоянов каза само, че България ще предложи засилване на координацията при охраняване на морските пространства. "Не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия и която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети, за осигуряване на свободата на корабоплаването", каза той на тристранната среща.

На брифинг в централата на формацията съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев напомни, че на последния КСНС преди седмица поискаха руският посланик да бъде извикан, да получи нота и Русия да поеме ангажимент, че повече няма да има подобни атаки в изключителната икономическа зона на България. Президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев обаче отказали, а сега има нова атака срещу кораби. За сметка на това Русия привикала тамошния руски посланик и му връчила нота.

Мирчев настоя, че България е трябвало да направи същото. И вместо Радев да кани Митрофанова на кафе в Министерския съвет, "секретарката на външния министър да подаде нотата на бариерата на външното министерство"

Снишаването на тази власт води до унижение и знак към Русия че може да прави каквото си иска, смята депутатът. И добави, че са минали седмици, няма никакви аргументи украински кораби с украински екипи да бъдат нападани от Украйна

"Като вляза в кухнята и липсват бонбоните, и питам децата, и те не си признават. Но аз знам, че не съм ги изял аз", коментира Мирчев подозренията си за извършителите на атаките. Според него Русия ни се поиграва "по всякакъв възможен начин".