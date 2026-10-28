Виж какво реши днес Министерският съвет

Избран е нов представител на работодателите в управителния съвет на Сребърния фонд

Министерският съвет избра Станислав Попдончев, заместник- председател на Българската стопанска камара (БСК), за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен фонд) за 2027 г.

Станислав Попдончев отговаря на законовите изисквания за образование, професионален опит и съвместимост и заменя досегашния член Тодор Табаков. Промяната е съгласно ротационния принцип за излъчване на член на Управителния съвет от национално представителните организации на работодателите.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от Управителен съвет с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за тази година. С тях се осигурява се допълнителен финансов ресурс в размер на 4 млн. евро за разходи по бюджета на Националната агенция за приходите и 22 млн. евро - на Агенция "Митници".

Средствата са предназначени за обезпечаване на критично важни дейности по приходни и контролни функции на двете агенции. Допълнителният финансов ресурс се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет на Република България за 2026 г.

Правителството прие Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата през 2025 г.

Министерският съвет прие Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пьтищата в Република България за периода 2021-2030 г. за 2025 г.

Докладът е изготвен от председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" на основание Закона за движението по пътищата. Той представя информация за изпълнението на политиките и мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата на национално, областно и общинско ниво.

Документьт съдържа цялостен аналитичен преглед на постигнатите резултати, установените слабости, актуалните предизвикателства и перспективите пред държавната политика в областта на безопасността на движението по пътищата. В доклада се отчита, че въпреки положителните тенденции в някои статистически показатели безопасността на движението по пътищата продължава да бъде сериозен обществен проблем. Анализът откроява предизвикателства при управлението на широкия спектьр от рискове и дефицити в различните нива на защита. Това подчертава необходимостта от реформи и прилагане на нов подход за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.

Във връзка с това докладът съдържа препоръки за предприемане на координирани, последователни и системни действия в съответствие със стратегическата рамка. Те имат за цел да насочат бъдещите усилия на институциите за повишаване на безопасността на движението по пътищата и за постигане на националните цели в тази област.

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, събирани от Българския институт по метрология

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, събирани от Българския институт по метрология (БИМ), с които размерът им се актуализира в съответствие с реалните разходи за предоставяните услуги. Приетите изменения имат за цел да приведат Тарифата в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите, както и с актуалната нормативна уредба в областта на метрологичния контрол.

Предвижда се конкретният размер зависи от вида и сложността на съответната услуга. При определянето на новите размери е отчетено и въвеждането в експлоатация на Единната система за управление и контрол на административните дейности в БИМ.

Въвеждат се и такси за контрол на нови видове средства за измерване, които вече са включени в обхвата на метрологичния контрол.

Сред тях са везни с автоматично действие за измерване в движение на масата и осовото натоварване на пътни превозни средства, водомери за нечиста студена вода, определени средства за измерване на природен газ или пара и съоръжения за измерване на специфичната активност на твърди материали при освобождаване от контрол.

Предвижда се също наименованията на средствата за измерване в Тарифата да бъдат уеднаквени с тези в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Премахват се и таксите за средства за измерване, които вече не са в обхвата на метрологичния контрол.

Промените са свързани и с приключването на периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро. Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България след 8 август 2026 г. цените на услугите следва да се обозначават само в евро. Поради това новите размери на таксите в Тарифата ще бъдат посочвани единствено в евро

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за българо-корейската Междуправителствена комисия

Правителството прие Решение за одобряване на позицията и състава на официалната българска делегация за участие в Третата сесия на българо-корейската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Сесията ще се проведе на 2 ноември 2026 г. в София, Република България.

Българската делегация ще бъде ръководена от г-н Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и председател на българската част на Междуправителствената комисия.

В рамките на сесията ще бъде направен преглед на двустранното сътрудничество между България и Корея. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси на двустранните икономически отношения и възможностите за задълбочаване и разширяване на партньорството в области от взаимен интерес, включително инвестиции, търговия, иновации и дигитална трансформация, транспорт и др.

Провеждането на сесията ще предостави възможност за обмен на позиции по актуални въпроси на двустранното икономическо сътрудничество и за набелязване на конкретни направления за неговото по-нататъшно развитие

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалната среща на Съвета на министрите от ЕС за Кохезионната политика

Със свое решение правителството одобри доклад за резултатите от неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за Кохезионната политика, проведена на 14-15 септември 2026 г. в Дъблин. По покана на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз представителите на държавите членки обмениха мнения как политиката на сближаване би могла да продължи да стимулира дългосрочната конкурентоспособност в програмния период след 2027 г., като същевременно запази основната си мисия за намаляване на различията между регионите. Темата е приоритетна на фона на преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Финансирането на политиката за сближаване представлява повече рт една трета от бюджета на Съюза за периода 2021-2027 г., което го превръща в един от най-големите компоненти на сегашната рамка.

От името на Република България заместник-министър председателят Атанас Пеканов подчерта, че бъдещите конкурентоспособност и устойчивост на Съюза трябва да се изграждат с потенциала на всички негови региони, а не само на развитите. Заедно с редица делегации, страната ни акцентира върху значението на териториалния подход на Кохезионната политика за постигане на тези цели, който отчита особеностите й нуждите на регионите.

Не по-малко важна, според България, е и ролята на политиката в условията на днешните многобройни предизвикателства за подпомагане на социалното сближаване чрез инвестиции в заетостта, уменията, образованието, преквалификацията, социалното приобщаване и развитието на работната сила. По този, начин бе защитена необходимостта от силна и добре финансирана Кохезионна политика в бъдещата финансова рамка.

С участието на Европейската сметна палата бе обсъдена и еволюцията на Кохезионната политика въз основа на предложения от Европейската комисия модел за изпълнение в следващия програмен период, който е по-стратегически, ориентиран към резултатите и същевременно предоставя гъвкавост за адаптиране към днешните предизвикателства. Налице е широко съгласие, че е необходим повече фокус върху резултатите от политиката, както и намаляване на административната тежест за органите и бенефициентите, като не се допуска дублиране на извършвания контрол от Комисията и държавите членки.

В същото време Комисията и Европейската сметна палата са категорични, че опростяването на правилата не следва да бъде за сметка на доброто финансово управление. От своя страна България отбеляза, че контролът следва да се измерва с ползите от неговото прилагане, а гъвкавостта трябва да се съчетава с ясни правила и реформи, които да стимулират инвестициите.

Актуализира се националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на СПК

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 24 от 2025 г. за организация и координация на подготовката на Социалния план за климата (СПК) на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, както и на техните основни функции. С постановлението се актуализира националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на СПК.

С направените изменения и допълнения ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/955, което ще доведе до финализиране на процеса по подготовка на Плана и своевременна подготовка за неговото последващо изпълнение, както и ще се гарантира гладкото му изпълнение

Одобрени са резултатите от българското участие в заседание на Съвет "Правосъдие и вътрешни работи", формат "Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на Република България, в заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", формат "Вътрешни работи", което се проведе на 1 октомври 2026 г. в град Люксембург, Люксембург. Обсъдените теми са: Цялостно състояние на Шенгенското пространство - укрепване на вътрешната сигурност чрез засилване обмена на информация и използване на технологичните развития; Подобряване на връщанията чрез засилено сътрудничество по обратно приемане с приоритетни трети държави; Въздействието на настоящата геополитическа среда върху сигурността в ЕС - тема на работния обяд; Укрепване на осведомеността на ЕС за ситуацията в миграцията и капацитета за ранно предупреждение, включително по време на кризисни ситуации; Противодействието на свързаните с наркотиците сплашване и насилие

Правителството предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността "Началник на отбраната" и от военна служба

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността "Началник на отбраната" и от военна служба, считано от 02.01.2027 г. Предложението е след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по условията на чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Приет доклад относно образувани от Европейската комисия процедури

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 1 октомври 2026 г.

Целта на доклада е информативна и превантивна - предотвратяване на образуването на процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, както и закриване на висящите процедури преди Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран от Европейската комисия.

Такъв доклад се изготвя на всеки три месеца и се изпраща за информация на Народното събрание.

Правителството одобри проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата с Република Корея

Министерският съвет одобри проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителствата на Република България и Република Корея за периода 2026-2029 г.

Документът предвижда развитие на сътрудничеството чрез обмен на студенти, преподаватели, културни дейци и специалисти в областта на образованието и културата. Договореността ще допринесе за активизиране на контактите между институциите и преките връзки между представители на двете страни, както и взаимното опознаване и популяризиране на българската и корейската култури.

Решението не предвижда допълнителни разходи, трансфери или други плащания по бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г.

Приет е доклад за изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2026 година с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

С Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2026 година.

От всички заложени мерки в Плана за действие за 2026 г. 166 са със срок на изпълнение до 30 септември 2026 г. От тях неизпълнени са 72 мерки, което представлява 43,4 % неизпълнение. 48 от неизпълнените мерки са законопроекти, от които 16 са внесени за разглеждане в Народното събрание. Отчита се постепенно намаляване на процента на неизпълнение на мерките през предходните месеци.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 19 ненотифицирани директиви в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец ноември 2026 г. Въвеждането на тези директиви се отчита в рамките на т.нар. Информационно табло за единния пазар и конкурентоспособността (The Single Market and Competitiveness Scoreboard). През последните три месеца страната ни въведе 8 директиви от Таблото, което е резултат от активни действия за преодоляване на настъпилото забавяне при въвеждането на директивите на ЕС чрез бързо приемане на разработените и внесени в предходни парламенти законопроекти.

В отчета на Плана за действие към 30 септември 2026 г. са включени 36 мерки, имащи отношение към образувани процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 29 отделни процедури.

През 2026 г. продължава осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2026 г

Одобрен е меморандум за разбирателство относно обмен на информация и помощ при евакуация

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Меморандум за разбирателство между Министерството на външните работи на Република България и силите на Европейския съюз в Босна и Херцеговина относно обмен на информация и помощ при евакуация като основа за водене на преговори.

Сключването на Меморандума за разбирателство между Операция "Алтеа" и дипломатическите мисии в Сараево се подновява на всеки две години, като представлява част от по-широкото планиране на EUFOR ALTHEA за извънредни ситуации. Редовният контакт с дипломатическите представителства на място и с международните организации подпомага усилията на EUFOR ALTHEA да поддържа общо разбиране за средата на сигурност, да засили координацията и да гарантира ефективното прилагане на процедурите при извънредна ситуация.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 330 009 евро по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 април 2026 г. до 30 септември 2026 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а" от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Прието е решение за изплащане на обезщетения

по четири решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по четири решения на ЕСПЧ на обща стойност 34 451 (тридесет и четири хиляди четиристотин петдесет и едно евро).

1. Делата "Асен Асенов срещу България" и "Будинова и Исаев срещу България" засягат жалби, подадени пред националните съдилища срещу г-н Валери Симеонов в качеството му на народен представител и председател на политическа партия НФСБ, във връзка с негови изказвания в Народното събрание на 17 декември 2014 г. и 11 март 2015 г. В жалбите са изложени твърдения, че изявленията са били расистки и са целели да създадат негативни стереотипи за ромската общност в България и да провокират страх и омраза към нея.

2. Делото "Велев и други срещу България" се отнася до забрана за религиозни проповеди по домовете на територията на община Шумен, като жалбоподатели са религиозно вероизповедание "Свидетели на Йехова" и двама негови последователи.

3. ЕСПЧ обяви решението си по делото "Тишкина срещу България", с което установи нарушение на член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, касаещо позитивните задължения на държавата да предприеме ефективни мерки за защита на правото на собственост на жалбоподателката, накърнено вследствие незаконен въгледобив в мина в град Перник

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Измененията са в изпълнение на приоритета на правителството за повишаване на ефективността на държавната администрация и намаляване на разходите за персонал.

С новите разпоредби се прецизират и актуализират функциите на отделните звена на институцията с цел да се подобри административната им дейност. Предвижда се общата щатна численост на МТСП да се намали с 11 щатни бройки. Това ще се осъществи чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на трайно незаети длъжности в администрацията.

С промените Устройственият правилник на министерството се привежда в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, като в него се регламентира редът за приемане на граждани и представители на организации и за изслушване на техните предложения и сигнали

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания ще имат общ попечителски съвет

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионноосигурително дружество, ще имат общ попечителски съвет. Това предвиждат промени в Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, които бяха одобрени от правителството.

По този начин се създават условия за по-ефективно функциониране на попечителските и консултативните съвети и за по-пълноценно представителство и защита на интересите на осигурените лица и получателите на плащания.

С промените се намалява и административната тежест и се създават условия за по-ефективно изпълнение на функциите на попечителските съвети. Те осигуряват защита на интересите на осигурените лица и получателите на плащания. С промените се прецизират функциите на консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които също са създадени с цел защита на интересите на осигурените.

Усъвършенствана е процедурата за конституиране на попечителските и консултативните съвети. С оглед по-ефективното осъществяване на функциите им се предвижда да се прекратява мандатът на членове, които не участват без основателни причини в заседания или нарушават други задължения, предвидени в наредбата.

По този начин разпоредбите на подзаконовия нормативен акт се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2027 г

Близо 2 млн. евро за осигуровки на учениците в дуално обучение

Правителството отпусна 1 915 447 евро за задължително социално и здравно осигуряване на учениците, включени в дуално обучение. Учениците в XI и XII клас, които се обучават по професии чрез работа в предприятия, сключват трудови договори с обучаващите ги работодатели. Отпуснатата сума е за осигуровки на ученици, назначени на трудови договори за периода януари - септември 2026 г.

Законът за професионалното образование и обучение предвижда дължимите социални и здравни осигуровки са изцяло за сметка на държавата. Тази мярка бе въведена в подкрепа на бизнеса, за да се насърчат повече работодатели да се включат в дуалната система на обучение на учениците

Лесотехническият университет и Университетът по хранителни технологии в Пловдив получават статут на изследователски висши училища

Лесотехническият университет и Университетът по хранителни технологии в Пловдив получават статут на изследователски висши училища. След актуализирането на Списъка на изследователските висши училища за 2026 г. от Министерски съвет общият им брой е 14.

Определените за изследователски висши училища се характеризират със значима научна продукция и значителен брой продукти на интелектуалната собственост.

Статутът на изследователско виеше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се предоставя на училища с принос за развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и постигат високи резултати в научноизследователската дейност

Правителството одобри над 3 млн. евро по програми за развитие на образованието

Министерският съвет одобри 3 003 271 евро по пет национални програми за развитие на образованието.

От тях 896 053 евро се предоставят на 541 училища за допълнителна работа и подготовка на талантливи ученици за участието им в национални и международни състезания и олимпиади. Средствата се отпускат по Националната програма "Ученически олимпиади и състезания", по която се подготвят и българските национални отбори за международни състезания.

С други 597 748 евро 229 образователни институции ще могат да провеждат учебни часове по различни предмети в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, научни институти и държавни институции. Дейностите се реализират по един от модулите на Националната програма „България - образователни маршрути".

По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" се отпускат 1 066 631 евро за използването на електронни дневници в 1569 детски градини. Средствата ще подпомогнат електронното управление на учебния и административния процес в предучилищното образование.

Отделно от това 219 общински детски градини ще реализират проекти за разработване и прилагане на иновативни и авторски системи за обмяна на опит, модернизиране на средата и изграждане на пространства, които да стимулират и насърчават детското развитие. За тези дейности са предвидени 409 575 евро.

С днешното решение 34 училища ще получат 33 264 евро за реализиране на инициативи, посветени на значими събития от военната история на България

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" в общ размер на 2 836 200 евро, от които 1 904 800 евро за закупуване на ваксина срещу варицела като задължителна имунизация за деца на възраст 12-15 месеца, включена в Имунизационния календар на Република България, и 931 400 евро за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно-синтициален вирус (RSV) за бременни жени през периода от 24-та до 36-а гестационна седмица на бременността като целева имунизация.

Предложенията за включване на нови ваксини в имунизационната политика на Република България са на Националния експертен съвет по имунизации.

Извършени са необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България и са сключени договори за доставки на необходимите количества ваксини за настоящата година.

Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При липса на средство за превенция варицела е неконтролируема инфекция.

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, като бебетата на възраст под 2 месеца представляват най-засегнатата група.

Ваксинирането на бременни жени срещу RSV е от съществено значение за опазване здравето както на майките, така и на техните новородени. То осигурява защита за кърмачетата през ранните месеци от живота.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г. Средствата са необходими за изплащане на дължимите обезщетения на служителите в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г., свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Правителството се разпореди с имоти

По инициатива на Държавната агенция за бежанците с решение на правителството и поради отпаднала необходимост от ведомството се отнема правото на управление върху четири имота - публична държавна собственост. Два от тях са в местност "Великин баир" в град Средец, област Бургас, а останалите - в град Симеоновград, област Хасково. Съгласно Закона за държавната собственост те преминават в управление на областния управител на Бургас и на областния управител на Хасково. Предвижда се председателят на Държавната агенция за бежанците и двамата областни управители да организират предаването и приемането на имотите в едномесечен срок

Правителството предоставя безвъзмездно на община Правец правото на собственост върху имоти — частна държавна собственост, намиращи се в селата Калугерово и Манаселска река. Терените са необходими на общината за изпълнението на аварийно-възстановителни работи в свлачищни участъци на пътя Калугерово - Видраре - Джурово, на територията на двете села. Общината има срок за изпълнение на дейностите до 5 години, в противен случай трябва да върне собствеността на имотите на държавата.

Предстои Областният управител на Софийска област да сключи договор с кмета на община Правец за безвъзмездното прехвърляне на имотите.

С друго решение на правителството поземлен имот - публична държавна собственост в село Югово, става частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на Община Лъки. Теренът ще бъде използван за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в местността Ивански дол. Едновременно с това, поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Министерството на земеделието и храните.

Общината ще трябва да прехвърли собствеността върху имота на държавата, ако до пет години от придобиването му не реализира предвидените дейности. Кметът на община Лъки трябва да състави акт за публична общинска собственост за терена, а областният управител на Пловдив да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" получава за управление работно помещение в сграда, намираща се на бул. "България" № 15 в град Разград. Помещението е част от имот - публична държавна собственост и ще бъде използвано за архив на дирекция "Инспекция по труда със седалище Разград".

България се присъдинява към регионално споразумение за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия

Правителството утвърди споразумение за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия между Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Северна Македония, Черна Гора, Сърбия, Словакия и Словения. Документът има характер на рамков международен договор.

Досега България не е била страна по регионално споразумение от такъв характер. Документът регламентира принципите за комуникация и сътрудничество, улесняването на транзита през териториите на държавите, правата и задълженията на страните, покриването на разходите за дейностите

Министерският съвет одобри възмездна финансова помощ за „Български пощи" ЕАД

Министерският съвет одобри възмездна финансова помощ за „Български пощи" ЕАД в размер на 14 млн. евро, необходими за финансиране на оперативни разходи съгласно договор между Министерството на транспорта и съобщенията и "Български пощи" ЕАД за обмяната на левове в евро. Извършеният от дружеството анализ на прогнозните парични потоци показва не балансиране между прогнозните постъпления и плащания.

"Български пощи" имат недостиг на средства за покриване на текущите си разходи през ноември и декември 2026 г„ затова дружеството получава заем, с който ще бъдат осигурени заплатите на служителите, охраната и превоза на пратки и печатни издания. Средствата трябва да бъдат възстановени до 30 септември 2027 г. с пазарна лихва

България представя кандидатурата си за преизбиране в Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в Конференцията на пълномощните представители (КПП-26) на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), която ще се състои в периода 9-27 ноември 2026 г. в Доха, Катар.

На предстоящата Конференция ще се проведат избори за ръководството на МСД, включително за членове на Съвета на организацията, за следващия четиригодишен мандат 2027 - 2030 г. България представя кандидатурата си за преизбиране в Съвета на МСД. Това ще даде възможност за продължаване на активното българско участие в процеса на взимане на решенията, за отстояване на националните интереси и тези на ЕС в сектора на съобщенията и цифровата свързаност в световен мащаб.

Темите от дневния ред на Конференцията включват административни и финансови въпроси, приемане на стратегическия план на МСД за следващия 4-годишен период, както и приемането на резолюции, предложени от държавите-членки

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г. в размер на 2 911 855 евро за изпълнение на "Програма за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие на военни действия в Украйна" (Програма 1).

Със средствата е изплатена помощта на одобрените кандидати съгласно Списък № 34, включващ доплащане за общо три отчетни периода - от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г.

Помощта по Списък № 34 е одобрена с Решение № 324 на Министерския съвет от 23 април 2026 г., а финансирането на Министерството на туризма - с Решение № 325 на Министерския съвет от същата дата.

С приетото постановление се осигурява необходимият ресурс по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г. във връзка с плащанията към одобрените кандидати

Република България се присъединява към международна инициатива за развитие на способности за противовъздушна отбрана

Министерският съвет одобри присъединяването на Република България към международна инициатива за сътрудничество в разработването и въвеждането на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи.

Кабинетът одобри Меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция и проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към него, при условията на последваща ратификация.

Сътрудничеството ще създаде условия за по-ефективно разработване и въвеждане на способности за защита от нисколетящи въздушни заплахи. То предвижда съвместен анализ на съществуващите и бъдещите технологични решения, оценка на тяхното съответствие с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия

България се присъединява към споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на ракети за Военноморските сили

Правителството одобри присъединяването на България към Рамковото споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на системи VL MICA. То упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът "Придобиване на зенитни ракети VL MICA" е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. Той предвижда доставка на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги, като водеща държава е Франция. Ракетите са предназначени за системата за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили.

Следващите етапи от реализацията на проекта са приемане на проект за инвестиционен разход от Народното събрание и подписване на индивидуална поръчка по образец към Рамковото споразумение. В нея ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовно заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС в част "Енергетика", което ще се проведе в град Люксембург на 29 октомври 2026 г.

По време на заседанието се предвижда да бъде проведен политически дебат по предложението за Регламент относно осигуряването на устойчивост на сметките за електрическа енергия в Съюза чрез намаляване на системните разходи и насърчаване на електрификацията и цифровизацията. Планира се и обмяна на мнения относно енергийната сигурност и бъдещите цели в рамката за периода след 2030 г.

Одобрената от МС позиция по предложението за регламент заявява, че българската страна подкрепя по-голямата прозрачност при определянето на мрежовите тарифи, като настоява за запазване на националната регулаторна независимост и за механизми за финансиране, които не прехвърлят непропорционално разходите върху потребителите.

По темите за енергийната сигурност и рамката за енергийна и климатична политика след 2030 г. България ще акцентира върху надеждността на доставките, ценовата достъпност и конкурентоспособността, както и върху необходимостта от координирани действия при кризи. Страната подкрепя климатичните цели на ЕС, при условие че преходът отчита националните особености, запазва технологичната неутралност и осигурява необходимата гъвкавост за държавите членки.

Заедно със сходномислещи държави членки България ще представи пред министрите Съвместната декларация на браншови асоциации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия „В нестабилни времена Европа се нуждае от стабилна енергийна индустрия". Инициативата цели да привлече вниманието на Съвета и Европейската комисия към необходимостта от предвидима и икономически реалистична регулаторна рамка, която съчетава декарбонизацията с енергийната сигурност, достъпността на енергията и конкурентоспособността на европейската индустрия

Одобрени са промени в състава на Надзорния съвет на НОИ

Правителството определи Борислав Петров - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. От състава на Надзорния съвет са освободени доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Правителството и "Старбейс Юръп" ЕООД за Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център – Доброславци

Министерският съвет прие решение за одобряване на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД, за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център - Доброславци", Столична община, област София и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта.

Инвестиционният проект представлява стратегическа инвестиционна инициатива за трансформиране на територията на бившата военна база и летище Доброславци в индустриален парк, който ще включва интегриран високотехнологичен комплекс от национално и европейско значение. Проектът е насочен към създаването на модерна индустриална и иновационна среда за развитие на космически технологии, технологии с двойна употреба (dual-use), високотехнологично производство, инженерна дейност и индустриални услуги с висока добавена стойност, като размерът на инвестицията е 100 000 000 евро.

Основната цел на проекта е създаването на високотехнологичен индустриален парк, който да осигури условия за развитие на производствени мощности, технологични компании, инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на съпътстваща специализирана инфраструктура, необходима за обслужване на високотехнологични индустрии от стратегическо значение.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2026 г.

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2026 г. в размер на 25 000 евро. Средствата са необходими за обезпечаването на нормативното задължение за изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на служителите. Допълнителните средства се осигуряват за сметка на предвидените по централния бюджет за 2026 г.