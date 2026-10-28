Отведоха в специализирана клиника жената с ножа от кв. „Младост" във Варна

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Жената, която седмици наред всявала страх сред съседите си в блок 142, е задържана тази сутрин, съобщиха от полицията.

Жената от варненския квартал „Младост", за която съседи съобщиха, че проявява агресия и напада хора, е задържана тази сутрин и отведена в специализирана клиника за лечение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Още снощи полицейски екипи посетили адреса ѝ, но жената се криела и отказала да съдейства на органите на реда, разказват нейни съседи. Тази сутрин тя била изведена от жилището си с белезници.

От няколко седмици обитателите на блок 142 в кв. „Младост" се страхуват да излизат от домовете си заради поредица от агресивни прояви от страна на жената.

Само за няколко дни тя нахлула с нож в заведение за хранене, замерила с керамична саксия работещите във фризьорски салон, нападнала две жени и хвърляла тежки предмети, сред които компютри и монитори, от балкона си.

При описаните от съседите инциденти няма данни за сериозно пострадали. Хората твърдят, че са подавали сигнали до полицията и са търсили помощ, тъй като се страхували от нови нападения.