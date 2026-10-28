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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822529 www.24chasa.bg

Задържаха жена, в чиито дом откриха заглушители устройства

Тони Маскръчка

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

45-годишна жена от Благоевград е задържана за притежание и използване на заглушителни устройства. Под ръководството на Районната прокуратура се води разследване по любопитния казус. 

Един от мобилните оператори е подал оплакване, че има проблем със сигнала му в района. Във вторник вечерта е било проверено жилище, което е обитавано от жената. Открити са били антени и заглушители на мобилни и радиосигнали, на проследяващи устройства, на полицейски честоти.

Според обвинението, тя умишлено е заглушавала сигнала на мобилните оператори чрез използване на специализирани устройства. Назначени са експертизи на иззетата апаратура.

Прокуратурата ще прецени дали да определи задържане до 72-часа на жената, засега тя е в ареста за 24 часа по Закона за МВР.

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