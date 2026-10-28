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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822661 www.24chasa.bg

Трима тийнейджъри пребили и ограбили връстник и 40-годишен мъж във Велинград

Диана Варникова

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Побойниците са задържани от полицейските служители във Велинград

Трима непълнолетни, извършили дързък грабеж, са установени и задържани след светкавична реакция на служители от полицейското управление във Велинград.

Престъплението е станало снощи в района на „Боров парк" в курортния град. Мъж на 40 години от ракитовското село Дорково и негов 15-годишен съселянин били нападнати от трима младежи. След като им нанесли побой, грабителите отмъкнали от жертвите си общо 110 евро и избягали.

След получаване на сигнал за случилото се били извършени незабавни заградителни мероприятия от дежурните автопатрулни екипи на РУ-Велинград.

Не след дълго униформените установили, че извършителите са трима непълнолетни жители на курортния град на възраст между 15 и 17 години. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.

Побойниците са задържани от полицейските служители във Велинград

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