Сигнал за кражба и злоупотреба със служебно положение срещу Иванов от ДАИ-Пазарджик

Държавен чиновник нахлува с униформа в частен обект, прибира с личния си автомобил строителни материали, след което изпраща проверка, пише в жалба на двама управители на фирми до Инспектората на транспортното министерство и Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация"

Какви са причините Александър Иванов, служител на Областен отдел „Автомобилна администрация" – Пазарджик, да влезе в частен имот и вземе чужди вещи без съгласие на собственика, да заплаши и изпрати проверки на държавни институции?

Подобен казус, който иначе не е свързан с преките задължения на пазарджишкия държавен чиновник, ще трябва да проверят Министерство на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".

Собствениците на две частни фирми от Пазарджик изпратиха официален сигнал - Петър Благов, управител на

„ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ ПБ" ЕООД и Иво Иванов, управител на „ГОЯ 2022" ООД . В него те съобщават, че Александър Иванов е отправил заплаха към частно дружество и е злоупотребил със служебното си положение с цел отмъщение.

Инцидентът изглежда странен и необясним, но е поредният, свързан със служителя в "Автомобилна администрация" - Пазарджик.

Според сигнала, около 11:00 часа на 29 септември Александър Иванов е нахлул в частен строителен обект, който се намирал в съседство на работното му място, взел и натоварил в автомобила си "Ван" без разрешение метални тръби от демонтирана отоплителна инсталация. Въпреки предупрежденията на работник, че това е частна собственост, Иванов е отнесъл строителните материали и се върнал втори път с искане да му се предаде и демонтирана нова електроапаратура. След като техниците категорично отказали, Иванов директно заплашил, че ще изпрати проверка от Инспекция по труда, чиито служители действително се появили два дни по-късно на 1 октомври.

След като Иванов тръгнал от чуждия обект, работниците установили и липсата на електроматериали.

В подадения сигнал управителите на двете частни дружества в Пазарджик настояват за пълна и независима проверка от централния инспекторат на Министерството на транспорта и съобщенията, както и ИА „Автомобилна администрация", за да се избегне конфликт на интереси на местно ниво, както и да се установи дали Иванов е напускал служебното си място по време на работа за лични цели.

Това е поредна жалба срещу държавния чиновник в Пазарджик. Той е назначен след конкурс през месец май 2026 г. въпреки неколкократно освобождаване от длъжност от ДАИ през годините. В трудовото му досие е записано и дисциплинарно уволнение. Иванов обаче всеки път обжалва заповедите и го съдът го възстановява на служба.

Според негови колеги той има и влезли в сила присъди, налагани са му пробация, безвъзмезден труд в полза на обществото, порицание и многократни парични глоби.

Иванов е осъден от бивш директор на ДАИ за обида и клевета, а колеги и граждани от Пазарджик са изпращали през годините сигнали за корупция, рекет, физическа агресия и нападения.

Този път двамата управители на фирми, подписали се под поредната жалба срещу Иванов, настояват освен за проверка и ясен отговор, и за преглед на записите от охранителните камери в района, както и дали проверката от Инспекцията по труда на техния обект е била по сигнал на държавния служител, нахлул в обекта им със служебна униформа.

„Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация изрично предвижда, че служителите не следва да злоупотребяват със служебното си положение и нямат право да се възползват от него или да използват правомощията си с цел извличане на лична облага", пишат още в писмото си жалбоподателите.