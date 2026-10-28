Кап. Димитър Димитров: Досега не беше удрян контейнеровоз, това е значителна ескалация

Това е значителна ескалация на напрежението, досега не беше удрян контейнеровоз.

Това заяви пред БНР капитан Димитър Димитров - президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

В сряда контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен с три морски дрона край Калиакра, докато в София се провеждаше тристранна среща за сигурността в Черно море.

Според него властите трябва "да разберат от корабособственика какви товари е имал на борда контейнеровозът, защото той е потенциално опасен, ако тръгне към брега, затова трябва и да имат готовност да могат да контролират ситуацията:

"Проблемът е политически и трябва да се реши с политически средства. Държавата би трябвало да мобилизира всички сили и средства, които са налични, за да може да се реагира в аварийна ситуация, ако някой от тези кораби-призраци, които са вече без екипажи, тръгне към нашето крайбрежие. Това е, което може да се направи от търговска гледна точка. Другият проблем е проблем на политиците и на военните".

По думите на кап. Димитров все още териториалните води на България са свободни от военен риск, въпреки че застрахователите са обявили Черно море за зона на военен риск:

"Вече много близко до нашите води започват атаките по кораби и да се надяваме, че ще запазим този суверенитет на нашите води и няма да има нападения в тях".

CONTSHIP JET плава под флага на Либерия. Отплавал е от Хайфа, Израел и е пътувал към пристанището в Констанца. Дълъг е 160 метра, широчината му е 25 метра и има дедуейт от 18108 мт.

Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. Предишните удари бяха на 6 октомври по корабите ABLE и Alfa Watan и на 13 октомври по HS Dignity и CHELSEA 3.