ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пореден срив на Revolut

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23822941 www.24chasa.bg

Прокурор от Пазарджик със златен почетен знак за отлична служба

Диана Варникова

2148
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокурор Стефан Янев - в средата, с почетен знак-златен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличие „личен почетен знак първа степен – златен" на Стефан Янев– освободен от заеманата длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Пазарджик

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна заседанието си днес с тържествено връчване на отличие „личен почетен знак първа степен – златен" на Стефан Янев– освободен от заеманата длъжност – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. Отличието за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества бе връчено от г-н Стефан Петров.

Стефан Янев е поощрен с решение на Колегията по протокол № 32/16.09.2026 г. и освободен на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, aл. 1, т. 1. от ЗСВ от заеманата длъжност, считано от 07.10.2026 г.

Г-н Янев изрази благодарност към Прокурорската колегия, като сподели, че в работата си е проявил старание, съвест и честност, спазвал е закона и е защитавал интересите на обществото.

Прокурор Стефан Янев - в средата, с почетен знак-златен
Прокурор Стефан Янев - в средата, с почетен знак-златен
Прокурор Стефан Янев - в средата, с почетен знак-златен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"