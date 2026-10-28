Прокурор от Пазарджик със златен почетен знак за отлична служба

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличие „личен почетен знак първа степен – златен" на Стефан Янев– освободен от заеманата длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Пазарджик

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започна заседанието си днес с тържествено връчване на отличие „личен почетен знак първа степен – златен" на Стефан Янев– освободен от заеманата длъжност – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. Отличието за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества бе връчено от г-н Стефан Петров.

Стефан Янев е поощрен с решение на Колегията по протокол № 32/16.09.2026 г. и освободен на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, aл. 1, т. 1. от ЗСВ от заеманата длъжност, считано от 07.10.2026 г.

Г-н Янев изрази благодарност към Прокурорската колегия, като сподели, че в работата си е проявил старание, съвест и честност, спазвал е закона и е защитавал интересите на обществото.