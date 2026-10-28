Удареният край Калиакра кораб превозвал 421 контейнера

Удареният край Калиакра кораб CONTSHIP JET е превозвал 421 контейнера по данни на екипажа, съобщиха от министерството на транспорта.

Успешно е спасен 18-членния екипаж на кораба след спасителна акция на Министерството на транспорта и съобщенията (ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА „Морска администрация"), Министерството на отбраната (Военноморските сили, Военновъздушните сили) и Министерството на вътрешните работи (Главна дирекция „Гранична полиция").

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изказа специални благодарности към екипите, участвали в спасителната операция, за техния професионализъм и бърза реакция при опазването на човешкия живот.

Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз „CONTSHIP JET" е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът се е движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и е превозвал 421 контейнера, по данни на екипажа.

В 12:13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.