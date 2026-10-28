Известният музикант, диригент и композитор се срещна с кмета проф. Христо Христов и му подари своята книга „Един живот отблизо“

Почетният гражданин на Шумен Добрин Панайотов подготвя концерт в родния си град през 2027 година, с който ще отбележи своя 80-годишен юбилей. Предстоящото събитие беше сред темите на срещата му с кмета на община Шумен проф. Христо Христов, на когото известният музикант, диригент и композитор подари лично своята книга „Един живот отблизо“.

Добрин Панайотов е сред изявените български музиканти с международна кариера и значителен принос за развитието и популяризирането на българската народна музика. Основател и първи художествен ръководител на Ансамбъла за народни песни и танци „Шумен“, дългогодишен диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, цигулар, композитор и педагог, той посвещава десетилетия от творческия си път на съхраняването и представянето на българското музикално наследство.

По време на срещата проф. Христо Христов изрази признателност за приноса на Добрин Панайотов към културния живот на Шумен и за неговата последователна работа за популяризирането на българската музика извън пределите на страната. Двамата разговаряха за творческия му път, за концертите и музикалните проекти, както и за предстоящото му юбилейно гостуване в родния град.

Особено място в разговора зае книгата „Един живот отблизо“, в която Добрин Панайотов представя своя житейски и творчески път, срещите и преживяванията, оставили следа в професионалното и личното му развитие.

В подарения на кмета екземпляр авторът е написал посвещението: „На проф. Христо Христов, който носи отговорността за настоящето и бъдещето на Шумен, град, в който паметта за миналото вдъхновява изграждането на бъдещето“.

В разговора беше засегната и дейността на Добрин Панайотов в Германия, където той живее и работи от десетилетия. Наред с музикалната и преподавателската си работа той участва активно в живота на Българската православна църковна община и в инициативи за съхраняване на българската култура и духовност.

Сред значимите му творчески постижения е аранжиментът на Българската рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров за цигулка и оркестър за народна музика, в който съчетава звученето на класическата музика с богатството на българския фолклор.

През 2017 година Добрин Панайотов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Шумен“ за заслугите си към културния живот на града и популяризирането на българското музикално изкуство. През 2022 година Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ му присъжда почетното академично звание „Почетен професор“ за неговия принос към развитието на фолклорното изкуство и духовния живот.

Въпреки дългогодишната си работа в Германия Добрин Панайотов продължава да поддържа активна връзка с Шумен и да подкрепя развитието на музикалните таланти от родния си град.