Официално: правителството предлага на Йотова да освободи адм. Ефтимов от военна служба

Правителството предлага на президента Илияна Йотова да издаде указ, с който началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов да бъде освободен от военна служба и от длъжността начело на Щаба на отбраната. В решението на кабинета е записано, че указът ще влезе в сила от 2 януари догодина. Причината за това е, че при обявения от адм. Ефтимов на 30 септември рапорт за освобождаване от служба, той трябва да изкара 3-месечно предизвестие.

Както "24 часа" писа, точката в дневния ред бе внесена от военния министър Димитър Стоянов, който обаче не присъства на заседанието на Министерския съвет, защото през това време домакинства тристранната среща за сигурността в Черно море с турския и румънския си колега. На нея присъстваха и началниците на отбраната на трите страни.

Всъщност причините за напускането на адм. Ефтимов така и не станаха ясни публично. Но след като се разбра, че е подал рапорт, президентът Йотова коментира, че той я е информирал предварително за решението си. Тя обаче отказа да коментира повече по темата, преди да се запознае с рапорта и отново да разговаря с него. След това станаха атаките над кораби в българската икономическа и прилежаща зона на Черно море, и темата не бе повдигана отново.

Ефтимов постигна немислимото за висш военен през демократичната ни история, премина през цели 13 правителства и накрая си тръгва като човека, осъществил голямата модернизация на армията и вкарал НАТО в България години след като България влезе в НАТО.

Често пъти обаче това лавиране бе с цената на обвинения, че е безгръбначен, прекалено сговорчив с политиците, на моменти дори липсващ. Именно той успя да постигне исторически най-голямото увеличение на доходите на военните, работейки през това време със 7 различни министри на отбраната и техните политически проблеми.

В крайна сметка, възползвайки се от политиците и без да пести благодарности към тях, Ефтимов стигна до 30% увеличение на заплатите на военните и в момента чистата стартова на току-що постъпващ редник е 1200 евро. От друга страна, си създаде и откровени врагове в лицето на генерали, на които опитваше да наложи натовската практика, че нямат място в социалните мрежи и политическите разправии.

Адм. Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той стана едва втория морски офицер, заставал начело на Българската армия, след като през 2014 г. на поста бе назначен вицеадмирал Румен Николов. Вторият мандат на Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и трябваше да продължи до март 2028 г.