Община Шумен отчита 10,63% ръст на пренощувалите туристи и значително увеличение на посещенията в туристическите обекти

Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ е посрещнал 24 598 посетители през първите девет месеца на 2026 година. Това е най-посещаваният обект сред туристическите атракции, стопанисвани от Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“. Данните бяха представени от заместник-кмета по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева на брифинг в Община Шумен.

Положителна тенденция се отчита и при броя на туристите, пренощували на територията на общината. От януари до септември 2026 година те са 27 512 при 24 869 за същия период на 2025 година, което представлява ръст от 10,63%. Реализираните нощувки са 51 196, което е с 1,90% повече спрямо предходната година.

Данните показват повишен интерес към Шумен като туристическа дестинация. Основно предизвикателство остава удължаването на престоя на посетителите, така че увеличеният туристически поток да води и до по-голям брой реализирани нощувки.

При Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ най-силен месечен ръст е отчетен през септември, когато посещенията са се увеличили със 71,77% спрямо същия месец на 2025 година.

Значително увеличение на интереса се наблюдава и към възрожденските къщи в Шумен. За положителните резултати допринасят разнообразните културни инициативи. Сред тях са двудневният фестивал „Живият двор“, литературните срещи с поети и писатели на читателски клуб „Баба Райна“, творческите работилници по рисуване, изработване на свещи и други събития, които превръщат възрожденските къщи в пространства за култура и срещи с изкуството, посочи Даниела Русева.

Интерес сред посетителите предизвиква и Бонзай градината в двора на Среброва къща, която е единствена по рода си в България.

За периода от януари до септември Среброва къща е посетена от 773 души, а Бонзай градината от 485. В Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ и Среброва къща са проведени общо 49 ритуала за сключване на граждански брак.

Разнообразяването на културния календар и организирането на събития в туристическите обекти са част от усилията на Община Шумен за привличане на повече посетители. Работата в тази посока ще продължи с акцент върху популяризирането на културно-историческото наследство и създаването на повече възможности за туристически посещения и по-продължителен престой в общината.

Друга тема, представена от заместник-кмета Даниела Русева на брифинга, беше предложението за актуализиране на размера на туристическия данък в община Шумен.

Действащият размер от 0,70 лева, или приблизително 0,36 евро на нощувка, е определен през 2011 година и оттогава не е променян. Към момента ставката е еднаква за всички категории места за настаняване.

Предложението предвижда туристическият данък да бъде диференциран според категорията на обекта, като размерът му ще варира от 0,50 до 1,50 евро за нощувка.

За регистрираните места за настаняване клас „В“ се предлага ставка от 0,50 евро, а за категоризираните обекти за настанявмане от клас „А“ и клас „Б“ с една звезда - 0,60 евро, с две звезди - 0,70 евро, с три звезди - 0,80 евро, с четири звезди - 1,00 евро и с пет звезди - 1,50 евро на нощувка.

Мотивите за предложената промяна са свързани с изменените икономически условия през последните 15 години и необходимостта от определяне на различни ставки според категорията на местата за настаняване, отбеляза Даниела Русева.

Според Националния туристически регистър на територията на община Шумен има 97 места за настаняване. От тях 62 са клас „В“, а останалите 12 са с една звезда, 8 с две звезди, 14 с три звезди и 1 с четири звезди. Към момента няма регистриран обект с пет звезди.

Прогнозните приходи от туристическия данък за 2026 година са около 26 000 евро. При приемане на предложените ставки се очакват допълнителни постъпления от приблизително 5000 евро.

Предложението е публикувано за обществено обсъждане на официалната интернет страница на Община Шумен на 26 октомври. Срокът за представяне на становища и предложения е до 27 ноември 2026 година.

След приключване на общественото обсъждане предложението предстои да бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет през декември. При одобрение новите ставки ще влязат в сила от 1 януари 2027 година.