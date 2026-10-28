Шофьорите счупили страничните стъкла и спасили 36 пътници, преди рейсът да пламне като факла край Масларево

Пътниците били студенти по програма "Еразъм", никой от тях не е ранен сериозно

Двамата шофьори на катастрофиралия в горящи камиони автобус край Масларево са героите, които са извели всички 36 пътници невредими, преди рейсът да избухне в пламъци. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията във Велико Търново.

45-годишният плевенчанин, който е зад волан на рейса, пътуващ по дестинация Букурещ - Солун, е направил всичко възможно да спре преди мястото на огнения ад.

"Според мен той е спасил всички пътници, защото е успял да спре, като причинява много лек удар в задната част на автобуса.

След като спира, с другия шофьор счупват двете стъкла, тъй като автобусът е с врати към горящите товарни автомобили, и евакуират до последния пътник от автобуса", разказа окръжният прокурор Христо Христов. Това напълно кореспондирало с обстоятелството, че от 36-те студенти по програма „Еразъм", нито един няма средна телесна повреда. Единствено трима са с леки наранявания. Автобусът е напълно овъглен.

Сигнал за катастрофата на пътя Русе - София бил подаден на тел.112 от пътник в автобуса в 2.38 ч. Той е британски гражданин.

Пристигналият в участъка преди разклона за село Масларево полицейски патрул е установил два горящи камиона и един автобус. Огненият ад настъпил, след като на завой са се ударили челно двата камиона и са се възпламенили. Българският камион се изкачвал по наклон и се движел в неговата пътна лента с ниска скорост, даже под ограничението. Чуждестранният камион се е движел срещу него. Вероятно на мокрия път и при хлъзгава настилка губи контрол и блъска камиона, идващ срещу него.

"Той е превозвал карго пратки. От данните на джипиеса е установена траекторията и с каква скорост се е движел. Имаме първоначални данни и къде е мястото на удара", посочи прокурорът.

В горящите камиони се удря автобусът, но само адекватната реакция на шофьора, предотвратява трагедия с много жертви.

Водачите на двата камиона са овъглени в кабините. Единият е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на втория все още не е установена. Най-вероятно е чужденец, тъй като камионът се оказва унгарски.

"Изпратили сме запитване до дирекция "Международно оперативно сътрудничество " за предоставяне на информация относно самоличността на лицето", каза ст. комисар Марин Маринов, директор на ОДМВР - Велико Търново.

На мястото на огнения ад все още текат огледи. В момента се отстраняват моторните превозни средства, за да се направи оглед за други следи под тях. Ще бъдат назначени експертизи - пожаротехническа, автотехническа, ДНК експертизи за установяване самоличността на шофьорите. Разпитани са всички, пътували в автобуса. Те бяха настанени в импровизиран кризисен щаб в ритуалната зала на Полски Тръмбеш. Превозвачът, който се занимава с международни превози, организира друг автобус, който да ги откара до София.

Отделно от това ще се издаде Европейска заповед за разследване до Унгария и след като се установи точно фирмата, собственик на унгарския камион, ще поискаме от тях данни от джипиеса. Целта е по-прецизно установяване на скоростта и начина, по който се е движил.

Междувременно от министерство на транспорта се извършва проверка на българския камион, за който се твърди, че е с изтекъл годишен технически преглед. "Дори и да е така, ние трябва да преценим, дали изтеклият годишен технически преглед е в причинно-следствена връзка с настъпилата катастрофа", обясниха от прокуратурата.