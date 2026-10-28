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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23823129 www.24chasa.bg

Два камиона се блъснали челно при катастрофата на пътя София - Варна

Богомила Костадинова
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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Два камиона са се ударили челно на първокласния път София – Варна в района на село Голец, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Движението в лентата за Варна е затруднено, тъй като единият от камионите е препречил пътя. Трафикът се осъществява в едната лента. При удара вторият тир е излязъл извън пътното платно. Предстои отстраняването на тежкотоварния автомобил от пътя. Движението в района на катастрофата се регулира от „Пътна полиция".

Няколко часа по-рано друг инцидент с тир е регистриран в Ловешка област, съобщи още Тодорова. На пътя Ловеч – Плевен камионът е излязъл извън пътя, но не затруднява движението.

Полиция

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