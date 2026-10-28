Спряха недекларирани лекарства, цигари и мобилни телефони на Капитан Андреево

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Митничари спряха огромно количество недекларирани филтри за цигари, електронни цигари и компоненти за тях, тютюневи изделия, лекарствени средства и мобилни телефони за 53 155 евро на ГКПП Капитан Андреево.

Стоките са открити при проверка на камион, който е излизал от България, съобщиха от Агенция "Митници".

Камионът с турска регистрация, управляван от турски гражданин, е пристигнал на пункта на 26 октомври около обяд. Шофьорът е представил документи за превозвана групажна стока от Нидерландия и Германия през България за Турция.

След анализ на риска превозното средство е отклонено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалата физическа проверка сред декларираната стока митническите служители намерили 513 електронни цигари, 3,6 милиона филтри за цигари, 1990 резервни пластмасови пълнителя, 200 изпарителни глави и 490 зарядни устройства. Намерени са и 4600 недекларирани тютюневи стика за нагряване.

В укрити кашони са намерени още 60 опаковки лекарствено средство в течна форма за инжектиране, описано като мощен антиоксидант и детоксикатор, както и 99 мобилни телефона.

Недекларираните стоки са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.