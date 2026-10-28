Над 20 контейнера от ударения край Калиакра кораб са паднали в морето, в тях има запалими газове

Екипажът е от 14 филипинци и четирима украинци

Над 20 от контейнерите, превозвани на ударения кораб CONTSHIP JET, са паднали в морето.

В тях има "запалими газове, нетоксични незапалими газове, запалими течности и други опасни вещества", пише maritime.bg, позовавайки се на институциите.

Корабът е превозвал 421 контейнера, уточниха по-рано от министерството на транспорта.

Корабът беше ударен днес по обяд на около 17 мили от Калиакра. Сигналът за бедствие е изпратен в 12:01 ч., а в 12:13 ч. 18-членният екипаж е успял да напусне кораба. Към 15:20 ч. той все още е на вода, лежи на дрейф в южно направление.

Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция". Екипажът се състои от общо 18 души – 14 филипинци и 4-ма украинци. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи.

Корабът, който плава под флага на Либерия, е ударен от три морски дрона, уточни по-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов. Плавателният съд беше ударен, докато в София течеше тристранната среща за сигурността в Черно море, на която присъстваха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.

Това е петият ударен кораб в български води само за този месец. През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".