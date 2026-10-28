Остава в ареста у нас нидерландец, издирван с европейска заповед за 5 престъпления

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Окръжният съд в Хасково постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 34-годишния гражданин на Нидерландия Волкан Айдин, издирван с европейска заповед за арест за пет престъпления, свързани с наркотици и огнестрелни оръжия.

Мъжът е задържан на 24 октомври на граничния контролно-пропускателния пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ при влизане в България от Турция. Той е обявен за международно издирване от нидерландските власти, издадена от Окръжния съд в Хага за провеждане на наказателно преследване.

Посочените в заповедта престъпления са свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, приготовление за незаконен трафик на наркотици, както и търговия с огнестрелни оръжия. Предвидените наказания според нидерландското законодателство са съответно до осем и до шест години лишаване от свобода.

Съдът прие, че европейската заповед за арест отговаря на законовите изисквания и че описаните деяния съставляват престъпления и според българския Наказателен кодекс.

В мотивите си хасковските магистрати посочиха, че макар да няма данни задържаният да представлява опасност за извършване на престъпление на територията на България, рискът да се укрие е завишен, тъй като е задържан инцидентно при влизане в страната.

Съдът прецени, че постановената мярка е необходима, за да се осигури участието на мъжа в производството по предаването му на нидерландските власти.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок от постановяването му.