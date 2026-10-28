Поли Златарева ще води дебата Йотова - Гюров

От 21 ч. в четвъртък в ефира на БНТ ще се проведе единственият дебат между двамата кандидати за президент - Илияна Йотова и Андрей Гюров, съобщават от обществената телевизия. Водещ ще бъде журналистката Поли Златарева.

Битката между Йотова и Гюров ще се излъчва на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 4, в сайта на телевизията, както и в нейните платформи в социалните мрежи фейсбук и ютуб.

Дебатът ще обхване важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите, съобщават от обществената телевизия. От новината, публикувана на сайта й, не става ясно дали все пак ще се проведе и дебат между кандидатите за вицепрезидент Георги Кандев и Кирил Вълчев.

Както "24 часа" съобщи, кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг в дебат. През цялата кампания Йотова и Гюров избягваха засичане в медийни формати.

Ще има ли дебат между Кирил Вълчев и Георги Кандев, след като двамата кандидати за вицепрезиденти си размениха покани за пряк сблъсък преди балотажа в неделя.

Георги Кандев заяви във видео във фейсбук, че е готов на дебат с Кирил Вълчев преди втория тур на вота, след като преди това на няколко пъти получи покани от вицето на Илияна Йотова. Вълчев му отправи призив и в нощта на изборите: да се държи като мъж и да се яви на дебат преди балотажа на 1 ноември.

Два дни по-късно кандидатът за вицепрезидент на Андрей Гюров отвърна през социалната мрежа, като позицията му завари Вълчев под Царевец. И получи отговор отново там - в социалните мрежи. Кандев постави на Вълчев условия, сред които да напусне шефския си пост в БТА, както той е направил с поста си в МВР, а Вълчев му отвърна, че е готов да отговори на всичките му въпроси в дебат, а не в монолог в Тик Ток, "където чувате само собствения си глас".