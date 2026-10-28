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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23823466 www.24chasa.bg

Модернизират детска градина в Пловдив с 1,3 милиона евро

Мая Вакрилова

[email protected]

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Детска градина "Родина" Снимка: ФБ

Сградата ще бъде санирана, предвидена е и фотоволтаична централа за производство на енергия

С 1,3 милиона евро без ДДС ще бъде обновена детска градина "Родина", която се намира на ул. "Ландос" в пловдивския район "Източен". Финансирането е безвъзмездно и със средства от Европа, като проектът е изцяло на инженеринг. Това означава, че един изпълнител ще проектира, строи и осъществява авторски надзор по време на ремонта.

Проектът включва ремонт на сградата, мерки за енергийна ефективност, ново обзавеждане и облагородяване на дворното пространство.

Към момента покривът на сградата е силно компрометиран и е предвидено той да бъде ремонтиран. Канализацията е в незадоволително състояние, има и течове, електроинсталацията също е стара. В кухненския блок не е изградена вентилационна система, което е довело до поява на следи по таваните от приготвянето на храна.

Ремонтът предвижда външните стени да бъдат топлоизолирани, осветлителните тела да се подменят с LED. Ще бъде изградена и фотоволтаична централа за производство на енергия. Дограмата ще бъде сменена, предвижда се и подмяна на цялата ВиК мрежа. Вратите ще бъдат подменени с нови. 

За двора е предвидено да бъдат изградени нови площадки за децата, като те трябва да са обезопасени с ударопоглъщаща настилка. Ще се изгради и зона за безопасност на движението и природен кът. 

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, като оферти за обществената поръчка се подават до 1 декември. 

Детска градина "Родина" Снимка: ФБ

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