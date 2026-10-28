ГЕРБ за петия ударен кораб: Кабинетът ще определи и това като битов инцидент

"Докато румънците предлагаха общо командване и ситуационен център, а турците предлагаха общо наблюдение и съвместни мисии на кораби в Черно море, българската страна настоя и получи туризъм - министърът да посети Букурещ, а началникът на отбраната - Анкара. Турция и Румъния проявяват активност и мерки, които могат да помогнат реално на корабоплаването, докато вероятно нашето правителство ще определи и този инцидент като битов".

Това заяви депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев, след като стана ясно, че пети търговски кораб е бил ударен в българските води на Черно море. Така той направи препратка към наречените от правителството битови убийства на бизнесмени през последните месеци.

"Днес видяхме абсолютното потвърждение на това, което се опитахме градивно да посъветваме правителството: че нашата мекушавост и отсъствие на позиция на каквито и да е активни мерки за случващото се в Черно море, няма да ни спестят опасността и заплахите срещу България и региона, в който Русия води своята агресивна война", заяви Георг Георгиев.

Днес по време на тристранната среща за сигурността в Черно море, бе ударен 5-ти кораб в българските води на Черно море. Този път атакуваният кораб е контейнеровоз. Той е бил на 17 морски мили от Шабла, в близост до нос Калиакра. Военният министър Димитър Стоянов каза след края на срещата, че корабът е бил ударен от 3 морски дрона. Атаката е станала минути, преди изявленията на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния в края на срещата.

"Правителството имаше възможност в реално време да демонстира решимост, в лицето на министъра на отбраната, като осъди агресията и назове причините за нея, както и да даде стъпки, които ще предприеме. Имаше месец да обмисли и вече да представи тези действия. Вместо това видяхме, че министър Стоянов започна с абсолютно протоколното му слово, и някак междудругото, в края му каза "И само за информация - има 1 ударен кораб, три дрона". Все едно ни съобщи новогодишната програма на военния телевизионен канал, така прозвуча. Тук ние виждаме съвсем ясното за всички: правителството замита проблема под килима, иска да свикнем с него и да спрем да задаваме въпроси, и да изискваме действия. Иска това да стане наше ежедневие, и каквото и безобразие да извърши агресивната страна, ние да не я назоваваме, да не я тревожим, недай си боже, да не я обидим", коментира Георгиев.

Бившият външен министър направи и паралел с изказванията на министрите на отбраната на Турция Яшар Гюлер и на Румъния Щефан-Раду Опреа:

"Румънският министър много ясно каза, че това е руската заплаха. Турският министър каза, че на неговата страна е поверена охраната на морския домейн. И двамата министри ясно очертаха какви са функциите и ролята на техните държави, ние не чухме това от нашия министър. Идва само ден, след като правителството много злорадо каза, че случващото се в румънските води е следствие на обвиненията на Румъния към Русия. Затова се удряли кораби там и ставали инциденти. И нямало инциденти при нас, защото сме се примолили на руската посланичка. Е, днес бе ударен пети кораб."

"Докога България ще пълзи в тревата и главата й ще е под вода? Колкото повече затъваме в плаващите пясъци на това мекотелно поведение, толкова повече България ще бъде изложена на рискове, а дързостта на агресора ще става все по-голяма", допълни той.

"Страхът на правителството да назове с истинското име, ни доведе до тук. Не можеш да направиш правилно решение как да го преодолееш, ако не го назовеш с истинското му име. Черно море вече е обявено за най-опасното море в целия свят, по-опасно дори от Ормузкия проток. Това се отразява на цените на каргото. И докато цените на застраховките и каргото се вдигнаха до небесата, няма нито една мярка от правителството как ще се справим с тези цени", каза Христо Гаджев.

"Докато министрите на Турция и Румъния излязоха с ясни предложения, България предложи и прие политическа декларация, в която остро осъждаме атаките над корабите в Черно море. Надявам се много да се разтреперат от тази политическа декларация тези, които ги атакуват", заяви Гаджев.