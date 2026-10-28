Затвор до гроб за висшист и баща на малки деца, ограбили и изгорили майка и болния й син в кв. "Банишора"

Две доживотни присъди без замяна обяви Софийският градски съд на мъже, ограбили и след това подпалили майка и болния й син в кв. "Банишора".

Най-тежкото наказание получиха 38-годишният Бисер Русинов, осъден като извършител, и връстникът му Никола Спасов - помагач. Той наблюдавал жилището и помогнал на Русинов да се оттегли, да пренесе и продаде задигнатите вещи.

Престъплението става на 10 октомври 2022 г. Целта на мъжете била да ограбят апартамента, обитаван от 85-годишната Мирка Ресиловска и 60-годишният й син Евгени Гигов.

Задигнатото било на обща стойност 1086,50 лв. После Бисер запалил жилището на три места - в хола, кухнята и спалнята на апартамента. От пожара обгоряла дограмата и на апартамента на горния етаж.

Първоначално се смята, че майката и синът са загинали при пожара, избухнал в жилището. Аутопсията обаче показва, че са починали от множество травми по телата. А огънят бил подпален умишлено, за да се прикрие двойното убийство, причинено заради грабеж.

Угарка от цигара издала бандитите.

Дни по-късно са задържани рецидивистът Бисер Русинов, тогава на 35 години, който по адресна регистрация се водил в град Дунавци, но живеел в кв. „Изток", и Никола Спасов от Етрополе. Той обитавал същото мазе на ул. „Жолио Кюри".

Самият Бисер твърди пред съда, че е с висше образование, но безработен и три пъти бил осъждан за кражби. Излязъл от затвора във Враца на 21 декември 2021 г.

Никола пък обяснява, че имал две малки деца, по онова време на 4 и година и седем месеца. Той е с основно образование. Обитавал мазето с жена си и децата, а после там се подслонил и Бисер. Помещението било пригодено за живеене, като преди това двамата не се познавали. Никола го подслонил, защото след затвора Бисер нямал работа и къде да живее.

След задържането първо Никола прави самопризнание, а после и Бисер.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативния съд.