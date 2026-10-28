Европейският комисар за бюджета Пьотър Серафин идва у нас, ще се срещне с Радев

Европейският комисар за бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин ще бъде на двудневно посещение в България в четвъртък и петък (29 и 30 октомври 2026 г.). Визитата е част от неговата обиколка на Европа, в рамките на която комисар Серафин провежда консултации с държавите членки относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС периода 2028-2034 г. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

На 29 октомври (четвъртък) Пьотър Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

В 10:00 ч. комисар Серафин ще открие конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи". Събитието се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Република Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

На 30 октомври (петък) комисар Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините, с които ще обсъди регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

По-късно, заедно с вицепремиера Атанас Пеканов, Пьотър Серафин ще се срещне с български технологични компании и ще разгледа проекти, осъществени с инвестиции от бюджета на ЕС.