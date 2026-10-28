Френският патрулиращ самолет подал сигнал за атаката с дронове над кораба край Калиакра

Информацията за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските ни сили от френски самолет от морската патрулна авиация. Той изпълнявал полет над западната част на Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Оттам казаха още, че военноморските сили са провели днес успешна операция след атаката с дронове на кораба „CONTSHIP JET" на 17 мили източно от нос Калиакра. В издирвателно-спасителната операция участвали три кораба от състава на ВМС. Към 13:45 ч. 18-членният екипаж на контейнеровозът е спасен. CONTSHIP JЕТ СНИМКА: Vesselfinder

Корабът „CONTSHIP JET" е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от надводен дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Във вторник стана ясно, че Франция е разположила морски патрулен самолет „Атлантик-2" във военновъздушната база „Михаил Когълничану" в Румъния по искане на Букурещ заради влошаването на обстановката със сигурността в Черно море.

Машината изпълнява разузнавателни и наблюдателни мисии в западната част на морето от 18 октомври до 6 ноември.

Полетите имат за цел да установяват опасности за корабоплаването и да повишат способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния.

Разполагането на френския самолет е част от операциите за възпиране под егидата на НАТО и допълва мерките на румънските военноморски сили. Те засилват патрулите с кораби, хеликоптери и безпилотни системи и издават предупреждения до корабоплавателите за опасностите и препоръчителните маршрути.