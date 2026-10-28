Приемат предложения за Националния културен календар за 2027 г.

Министерството на културата обявява публична покана за предложения за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци в областта на културата, които да бъдат включени в Националния културен календар за 2027 г. Срокът за кандидатстване е 30 календарни дни от деня, следващ публикуването на поканата, т.е. до 27 ноември 2026 г. включително. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на културата.

Тази година календарът обхваща пет основни направления: „Национални събития и фестивали в сценичните изкуства", „Национални чествания, годишнини и културна памет", „Национални събития в музеи, галерии и библиотеки", „Българската култура по света" и „Важни международни събития в България". За 2027 г. е въведено и извънредно направление „Съпътстващи културни събития към домакинството на „Евровизия 2027".

Максималното финансиране от Министерството на културата е до 125 000 евро за проект в първите пет направления и до 60 000 евро за проект в направлението, свързано с „Евровизия 2027". Всеки кандидат подава проекта си само в едно направление, според основния му предмет и цели.

Право да кандидатстват имат всички културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата.

Министерството насърчава електронното подаване на документите, подписани с квалифициран електронен подпис, на адрес: [email protected]. В полето „Относно" се посочва: „НКК 2027 / [Наименование на направлението]".

Пълният текст на поканата и всички необходими документи са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата.