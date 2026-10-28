Министерски съвет: Недостойно е лидери, виновни за състоянието на държавните финанси, да манипулират

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Недостойно е лидери на политически партии, носещи пряка отговорност за тежкото състояние на държавните финанси, системно да манипулират обществото с предизборна цел. Това заявяват от пресцентъра на Министерски съвет в своя позиция. Тя е в отговор на изпратени въпроси по повод изявления на политически лидери за Бюджет 2027.

Тя идва, след като сутринта в телевизионно интервю лидерът на ПП Асен Василев изрази опасения, че финансовата рамка в Бюджет 2027 може да се окаже по-неблагоприятна от настоящата.

„Подозирам, че бюджетът ще бъде много по-зле от бюджета за 2026 г. Но вместо да подозираме, по-добре е да видим. Трябва да знаем за какво ще се харчат парите на българските граждани", заяви той.

"Бюджет на обедняването, затова го крият преди изборите... Да гласуваме за котка в чувал", коментира Василев по-късно в парламентарните кулоари.

"Когато управляващите крият нещо, то е тесла за българските граждани и за българския бизнес", добави той.

Асен Василев бе финансов министър в три правителства - в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в кабинета "Петков" и в кабинета "Денков - Габриел".

"В Бюджет 2027 няма да се отменят или намаляват анонсираните вече от министър-председателя Румен Радев на заседанието на Министерския съвет от 14 октомври увеличения на средствата в подкрепа на семействата и децата, майките, учениците, студентите, пенсионерите, по отношение на доходите, както и в подкрепа на българския бизнес", казват още от правителствената пресслужба.

"Правителството ще изпълни тези поети ангажименти, въпреки наследените прекомерен дефицит, празна хазна и поети необезпечени ангажименти за години напред", добавят оттам.



