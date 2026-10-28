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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23824006 www.24chasa.bg

Започна ремонтът на пешеходния подлез до Mall Veliko Tarnovo

Дима Максимова

[email protected]

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Община Велико Търново стартира ремонтните дейности на пешеходния подлез в квартал „Колю Фичето", който се намира в района на Mall Veliko Tarnovo – под улиците „Магистрална" и „Оборище".

В първия етап се извършва хидробластиране – с техника и водна струя под ултрависоко налягане се почистват в дълбочина всички компрометирани участъци от старата мазилка, която се ронеше от тавана.

След почистването цялата конструкция ще бъде обработена и ще бъде нанесен контактен хидроизолационен материал. Новата шпакловка на тавана на подлеза ще се направи с няколко слоя и със специални материали, за да бъде трайна и устойчива хидроизолацията на цялото съоръжение.

Санирани ще бъдат и всички стъпала.

Ремонтът се извършва по инвестиционната програма на Община Велико Търново, посочват от местната управа.

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