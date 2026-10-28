Специален надзор за момиче, подавало фалшиви сигнали на тел. 112. Майка й глобена с 250 евро

6 месеца под специален надзор ще е 13-годишно момиче, което 2 пъти се обадило на спешния тел. 112, че роднина е в критично състояние. Неговата майка пък ще плати 250 евро глоба заради недостатъчни грижи във възпитанието на детето.

Първият фалшив сигнал момичето, което живее в Угърчин, подало на 22 април в 3,06 часа през нощта. На 13 юни се обадило отново, и пак посред нощ - в 2,12 часа. И в двата случая на място ходила линейка, преди да се разбере, че няма никаква ситуация.

Затова отдел „Административнонаказателна дейност" към дирекция „Национална система 112" на МВР предал случая на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Угърчин.

Общо 50 преписки, свързани с деца и ученици, са образувани от отдел „Административнонаказателна дейност" към дирекция „Национална система 112" на МВР за периода от 2024 г. до октомври 2026 г. Материалите са изпратени до местните комисии, които трябва да преценят какви възпитателни мерки да бъдат предприети във всеки отделен случай.