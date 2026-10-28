Шофьор на камион с нелегални цигари за 1,8 млн. евро осъден три дни след престъплението

Шофьор на камион с нелегални цигари за 1,8 млн. евро е осъден три дни след престъплението. И. В. Р., на 59 г., се признава за виновен, че на 23 октомври 2026 г., около 23:57 часа, на автомагистрала "Струма", в района на с. Марикостиново в товарна композиция от влекач марка и хладилно полуремарке е държал цигари без бандерол. При проверката митничарите открили 480 000 броя кутии цигари от известна марка на обща стойност

1 838 400 евро.

Българинът призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата, одобрено от съда. Наказанието му е 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок.

Камионът с български номера е бил спрян за проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване" – сектор „Оперативен контрол –Благоевград". Според транспортните документи товарът представлява домакински стоки, а композицията идва от Гърция.

На камиона е извършен рентгенов контрол и щателна митническа проверка, при която е установено, че всичките 32 палета от товара представляват общо 9 600 000 бр. къса цигари без бандерол, брандирани с известна марка.

За последния месец митничари хванаха десетина камиона с огромно количество цигари, като повечето бяха на граничния преход Кулата. Полски и украински шофьори на тировете бързо признаха вината си и само 2-3 дни по-късно вече получиха условни присъди.